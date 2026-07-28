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हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला; नागपुरात पावसाचे थैमान, शाळेत अडकलेल्या मुलांची दोरीच्या सहाय्याने सुटका


विदर्भात पहिल्यांदा पाऊस आला पण कहर केला आहे. नागपूर, वर्धा, भंडा-याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.  विदर्भात पुढील तीन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. नागपुरात पावसाचा कहर पहायला मिळत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:35 PM IST
हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला; नागपुरात पावसाचे थैमान, शाळेत अडकलेल्या मुलांची दोरीच्या सहाय्याने सुटका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला; नागपुरात पावसाचे थैमान, शाळेत अडकलेल्या मुलांची दोरीच्या सहाय्याने सुटका
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