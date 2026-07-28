/हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला; नागपुरात पावसाचे थैमान, शाळेत अडकलेल्या मुलांची दोरीच्या सहाय्याने सुटका

Nagpur Rain Update : विदर्भातील काही जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला होता. चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदियासाठी हा रेड अलर्ट आहे. पुढील 48 तासात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला असून नागपुरात पावसाने थैमान घातले आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत अडकले. या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यात आली. प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहे.
नागपूरला मुसळधार पावसाचा तडाखा बसला आहे. नरेंद्र नगर, श्रीनगर भागातील घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. शाळेमध्येही पाणी शिरल्यानं विद्यार्थी अडकले होते. विद्यार्थ्यांना सुखरूप शाळेबाहेर काढण्यात आले. शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळाले .
सोमलवार निकालस विद्यालय, खामला येथील विद्यालयासमोरील रस्त्याचे बांधकाम सुरू असल्याने पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात साचल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. यामुळे अनेक विद्यार्थी शाळेत अडकले. विद्यार्थ्यांना दोरीच्या सहाय्याने महाविद्यालयातून प्रशासनाच्या वतीने रेस्क्यू करण्यात आले. शाळा व महाविद्यालय सुरू असताना अशा प्रकारची रस्त्याची कामे हाती घेऊ नयेत. सुट्टीच्या कालावधीत ही कामे केल्यास विद्यार्थ्यांना आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, असे मत पालकांनी व्यक्त करत प्रशासनाच्या नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, महानगरपालिका आयुक्त वीपिन इटनकर यांनी नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन केले आहे. पुढील २४ तासांत मुसळधार पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी शाळा व महाविद्यालयांबाबत आवश्यक सूचना जाहीर करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हॉटेल प्राइड जवळील कन्नमवार नगर या परिसरामध्ये कमरे एवढं पाणी साचलं आहे. अनेक वाहने पाण्याखालती गेली असून अनेकांच्या घरात सुद्धा पाणी घुसले आहे. विमानतळाकडे जाणारा हॉटेल प्राइड समोरी मुख्यमार्ग पाणी साचल्यामुळे बंद झाला. या परिसरात रस्त्यांना अक्षरशः नदीचे स्वरूप आले आहे.
शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे छत्रपती चौक परिसरातील मुख्य रिंग रोडवर गुडघाभर पाणी साचले. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रशासनाने या मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती बंद केली. परिणामी परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून वाहतूक ठप्प झाली.