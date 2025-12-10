'मी माझ्या पगारावर...'; नागपुरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेमप्लेटची महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Nagpur News : सरकारी नोकरी आणि लाचखोरीचे अनेक प्रकरणं नेहमी समोर येत असतात. सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. अशातच रावासाहेब दानवे आणि संदीप देशपांडे यांनी भ्रष्टाचाराचा पोलखोल करणारे व्हिडीओ सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहेत. मराठीत एक म्हण आहे, सरकारी काम अन् सहा महिने थांब...याचा अर्थ सरकारी विभागात कुठलही काम लगेचच काही दिल्याशिवाय होत नाहीत. सरकारी विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी कशाप्रकारे लाच घेतात याचा अनेक घटना समोर येत असतात. अशातच नागपुरातील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल अपर आयुक्त यांची नेमप्लेट महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय बनली आहे.
नागपुरातील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले यांची महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारणही तसंच आहे, त्यांच्या ऑफिसमधील टेबलवर जी नेमप्लेट ठेवली आहे, राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. असं काय लिहिलंय या प्लेटवर तर आम्ही तुम्हाला सांगतो, सहसा ऑफिसमधील अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर त्यांचं नाव आणि त्यांचा पदाचा उल्लेख असतो. पण राजेश खवले यांच्या टेबलवर जी नेमप्लेट आहे त्यावर लिहिलय की, मी माझ्या पगारावर समाधानी आहे.
हो, खवले यांच्या या अनोख्या नेमप्लेटने राज्यातील सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. जिथे कामं लवकर करुन घेण्यासाठी किंवा बेकायदेशीर काम करुन घेण्यासाठी अनेक अधिकारी लाच घेताना पकडले जातात. त्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांसाठी राजेश खवले यांची नेमप्लेज नाही तर स्वत: आदर्श आहेत. राजेश खवले यांची ही नेमप्लेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
राजेश खवले हे अमरावतीचे असून माहुली जहांगीर गावातील आहेत. 1998 मध्ये पदवीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अनेक परीक्षा दिल्यात. मंत्रालयीन सहायक म्हणून प्रशासकीय सेवेत ते रुजू झालेत. त्यानंतर एमपीएससीची परीक्षा देऊन त्यांनी 2000 मध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून कामाला सुरु केली. विदर्भातील अनेक गावात उपविभागीय अधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. त्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी आणि आता नागपुरात महसूल अपर आयुक्त म्हणून कार्य करत आहेत.