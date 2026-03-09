पिसाळलेल्या म्हशीची दहशत! नागपुरकरांचं वाढलं टेन्शन; 10 जण ऑल रेडी जखमी, म्हैस अजूनही मोकाट

Nagpur Batmya नागपूर शहरात भटक्या जनावरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच अलीकडे घडलेल्या एका घटनेने शहरातील लोकांमध्ये मोठी भीती निर्माण झाली. एका भटक्या कुत्र्याने म्हशीला चावल्याची घटना घडली आणि त्यानंतर परिस्थिती अचानक बिघडली. ही म्हैस अचानक अस्वस्थ होऊन पिसाळल्यासारखी वागू लागली. रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांवर ती भयंकर धावून जात असल्याने परिसरात गोंधळ उडाला. या घटनेत अनेक जण जखमी झाल्याने नागरिकांमध्ये मोठी दहशत निर्माण झाली असून प्रशासनालाही तातडीने हालचाल करावी लागली.
भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यानंतर म्हैस अनियंत्रित झाली आणि परिसरात धावत सुटली. रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांवर तिने अचानक हल्ला केला. या गोंधळात तब्बल 10 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
घटनेची माहिती मिळताच सचिन नाईक तसेच महापालिकेतील कर्मचारी आणि काही स्थानिक कार्यकर्ते घटनास्थळी धावून आले. नागरिकांच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. काही वेळ परिसरात मोठी धावपळ सुरू होती, कारण म्हैस कोणत्याही क्षणी पुन्हा हल्ला करू शकत होती.
पिसाळलेल्या म्हशीची दहशत! नागपुरांचं वाढलं टेन्शन; 10 जण ऑल रेडी जखमी, म्हैस अजूनही मोकाटhttps://t.co/kvvVbnsVfB < येथे वाचा सविस्तर वृत्त...#Nagpur #ViralVideo #Viral pic.twitter.com/g83YYtCoug
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) March 9, 2026
म्हैस अनियंत्रित झाल्यानंतर तिला पकडण्यासाठी स्थानिक नागरिक, कार्यकर्ते आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेक प्रयत्न केले. काही काळ प्रयत्न सुरू राहिल्यानंतर अखेर सर्वांच्या मदतीने त्या म्हशीला ताब्यात घेण्यात यश आले. त्यानंतर परिसरातील परिस्थिती हळूहळू शांत झाली.
नागपूरमध्ये मोकाट जनावरांची संख्या वाढत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून वारंवार केली जाते. ही घटना घडल्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर बनला आहे. यापूर्वीही नांदेडमध्ये अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्या वेळी देखील भटक्या जनावरांमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
काही वेळा जनावरे पिसाळलेली नसतात, तर ती अस्वस्थ झाल्यामुळे आक्रमक होतात, असे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र अशा परिस्थितीत नागरिकांनी सावध राहणे आवश्यक असते. विशेषतः रेबीजसारख्या आजारांचा धोका लक्षात घेऊन खबरदारी घेणे महत्त्वाचे असल्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी देत असतात.