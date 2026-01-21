Video : राजकारणातील नाही तर जंगलातील 2 भावांची चर्चा, बछड्यांची रंगली 'मस्ती की पाठशाला'

Viral Video : सध्या राज्याच्या राजकारणात दोन भावंडांची प्रचंड चर्चा आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे त्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर सर्वांचे बारीक लक्ष आहे. पण सध्या राजकारणातील भावांची नाही तर विदर्भातील या जंगलातील दोन भावांनी लक्ष वेधलं आहे. गोठणगाव मधील F 2 वाघीणीचे दोन बछडे...
संपूर्ण जगभरातून पर्यटक F2 वाघिणीच्या आणि तिच्या पाच बछड्यांना पाहण्यासाठी उमरेड क-हाडला अभयारण्यात धाव घेत आहे. त्यातही N4 वाघ आणि F2 वाघीणचे या दोन बछड्यांची मस्ती सगळ्यांच्याच आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. त्यांच्यातील टशन आणि मस्ती पर्यटकांना भुरळ टाकत आहे. साधारणतः 14 महिन्यांचे हे दोघ वाघ मस्ती करताना शिकार करतानाचं ट्युनिंग ही जबरदस्त आहे.
त्यांच्या मस्तीची ही दृश्य टिपली आहे वन्यजीव प्रेमी आणि वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर संदीप गुजर यांनी काढली आहे. पावसाळा, हिवाळा किंवा उन्हाळा विदर्भातील ताडोबा, पेंच आणि उमरेड-कऱ्हांडला अभयरण्यात वाघिण आणि वाघांसह बछड्यांना पाहिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक गर्दी करतात. सध्या उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यातील बछड्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.
या मस्तीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. आईसोबत हे तीनही बछडे दंगामस्ती करत आहे. तर या वाघांच्या दर्शनानं पर्यटक सुखावलेत.