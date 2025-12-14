Pune Koregaon Park Land Deal: '1 टक्केवाला आत, 99 टक्केवाला बाहेर', वडेट्टीवारांनी विधानसभेत मांडलं मुंढवा जमीन प्रकरण

Vijay Wadettiwar on Pune Koregaon Park Lan Deal: झी 24 तासनं उघड केलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मांडलं. 1 टक्केवाला आत आणि 99 टक्केवाला बाहेर असा अजब प्रकार यात असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तर सारा दोष अधिका-यांचाच असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. खानेवालोंके साथ रहूँगा और आधा खाऊँगा अशी सरकारची भूमिका आहे का असा सवालही त्यांनी केला आहे.
"एक टक्कावाला आत आणि 99 टक्केवाला बाहेर, काहीच दोष नाही त्यांचा. बिलकुल दोष नाही त्यांचा, अधिकाऱ्यांचाच दोष आहे. अधिकाऱ्यांनी घेतलेली जमीन, ज्या कंपनीनं घेतली ती अमेडिया कंपनी नंतर गिफ्ट डीड करून ती जमिन अधिकाऱ्यांना देणार होते. म्हणून अधिकाऱ्यांचा दोष आहे, घेणाऱ्यांचा नाही," असा संताप विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
"सर्व सातबारा असताना महार वतनाची सरकारी जमिनीची सेल डिड होते कशी. उद्योग विभागाचे अधिकारी स्टॅम्प ड्युटी माफ कशी करतात? शेण खात होते का हे अधिकारी? यांच्या तोंडात शेण भरायला पाहिजे. ४० कोटींची स्टॅम्प ड्युटी माफ करुन टाकलली. काय चाललंय महाराष्ट्रात? सूट दिली, कुठलाही प्लॅन नाही, आयटी पार्कसाठी आरक्षण नाही, सरकारच्या नावे जमीन, एकही प्रोजेक्ट नाही. महसूल विभाग म्हणतं आम्हाला माहिती नाही. 2 हजार कोटींची जमीन 300 कोटींचा व्यवहार….काहीही चौकशी नाही. खुलेआम सोडले जात आहे. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, खानेवालोंको साथ मै रखूंगा, उसका आधा मै खाउंगा..ही भूमिका आहे का सरकारची, प्रमुखांची…याचं उत्तर आम्हाला मिळाले पाहिजे. कारवाई का होत नाही?," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"चोर सोडून संन्याशाला फाशी आहे. करा ना हिंमत असेल तर...माझी सरकार आणि महसूल मंत्र्यांना विनंती केली आहे, सर्व सरकारी जमिनीच्या वाटपासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढा. वतन, महसूल विभागाच्या, गावठाण अशा सर्व सरकारी जमिनींचं वाटप कोणाला केलं, कोणत्या बिल्डरला केलं, कोणत्या सोसायटीला दिलं, कोणता खासगी टॉवर उभा करण्यासाठी दिलं याची माहिती द्यावी. महाराष्ट्रातील आतापर्यंत 10 लाख कोटीच्या जमिनींची धनदांडगे, सरकारी लोकांना, सत्ताधाऱ्यांसाठी विल्हेवाट लावली आहे. दम असेल तर या प्रकऱणाची श्वेतपत्रिका काढून, व्यवहार पारदर्शक आहे का हे दाखवा," असं आव्हानही त्यांनी दिलं आहे.
झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत का अशी चर्चा आता रंगली आहे. राज्याच्या मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात थेट हायकोर्टात दाद मागण्याऐवजी आता शासन म्हणजे महसूलमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अडचणीत आलेल्या पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला वाचविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचा चर्चा सुरु आहे.
पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारात पार्थ पवार यांच्या नावाचा समावेश नसल्याने उच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले. पार्थ यांच्या नावाचा उल्लेख करत पुणे पोलीस वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. एफआयरमध्ये पार्थ पवार यांचं नाव नसल्याकडे लक्ष वेधताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलीस उपमुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचे संरक्षण करत आहे का? आणि फक्त इतरांची चौकशी करत आहे का? असंही विचारलं.