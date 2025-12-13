English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
छत्रपती संभाजी महाराजांवरील नाटक YouTube वरुन हटविणार, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत निर्णय

सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात छत्रपतींचा इतिहास अवघ्या 68 शब्दात देण्यात आल्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. राज्याच्या विधानपरिषदेत हा मुद्दा मांडण्यात आला.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 13, 2025, 08:55 AM IST
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी सीबीएसईच्या शालेय अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी आणि व्यापक इतिहासाला फक्त 68 शब्दांत मोजलं गेलं आहे असा आक्षेप नोंदवला. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. सत्यजीत तांबे यांनी हा मुद्दा मांडल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंनी आक्षेप नोंदवण्यात आला. सत्यजीत तांबे यांनी यामधून राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची पायाभूत कमजोरी दिसते असे ते म्हणाले. 

दरम्यान सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमात शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातील इतिहासाची माहिती वाढविण्यासाठी 'एनसीआरटी'शी चर्चा करण्याचे आश्वासन शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी परिषदेत दिलं आहे. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणारे नाटक यूट्युबवरून हटविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. 

'सीबीएससी'च्या अभ्यासक्रमात शिवाजी महाराजांचा इतिहास फक्त ६८ शब्दांत असल्याचा मुद्दा मांडताना सत्यजित तांबे यांनी शिवाजी महाराजांबाबत शिक्षण विभाग उदासीन असल्याची टीका केली. किशोर दराडे यांनी कमी शब्दाचा इतिहास हा महाराजांचा अवमान असल्याचं म्हणाले. यूट्युबरून संभाजी महाराजांची बदनामीकारक नाटक तसेच मजकूर हटविण्याची मागणी केली. यावर भोयर म्हणाले, अभ्यासक्रमात 'द राईज ऑफ मराठा'च्या माध्यमातून 2200 पानांचा इतिहास नमूद आहे. ही माहिती कमी असेल तर ती अधिक वाढविण्यासाठी 'एनसीआरटी'कडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

महाराजांच्या इतिहासाचे संक्षिप्तीकरण 

शिवाजी महाराजांनी विविध जाती-जमातींना एकत्र बांधून स्वराज्याची स्थापना केली. आई जिजाबाई आणि वडील शाहजी यांचे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवले.  मात्र या महान व्यक्तिमत्त्वाचा इतिहास फक्त 68 शब्दांत सांगितला गेलाय, यावर आक्षेप नोंदवण्यात आला. इतर छोट्या राजवटींना पुस्तकात तुलनेत जास्त जागा मिळाली. तर महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा साक्षात्कार असलेल्या शिवरायांचा इतिहास दुर्लक्षित झाल्याचे, यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. 

आमदारांकडून संतप्त प्रतिक्रिया 

तांबे यांच्या मुद्द्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यावर सर्वत्र रोष व्यक्त झाला. जर शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर राज्य शिक्षण विभागाची जबाबदारी काय? असा प्रश्न सर्वपक्षीय आमदारांनी उपस्थित केला. या संक्षिप्त वर्णनामुळे विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले.

सरकारची भूमिका काय?

तांबे यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपाला शिक्षणमंत्री डॉ. पंकज भोयार यांनी उत्तर दिले. राज्य शिक्षण आयोगाला एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तरीही महाराष्ट्र सरकारने संबंधित माहिती एनसीईआरटीला पाठवली आहे. भविष्यातही प्रयत्न सुरू ठेवले जातील, असे ते म्हणाले. तांबे यांनी या विषयावर अर्धा तास चर्चेसाठी मागणी केली, ज्यामुळे वाद आणखी तापला.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

