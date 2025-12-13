छत्रपती संभाजी महाराजांवरील नाटक YouTube वरुन हटविणार, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत निर्णय

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी सीबीएसईच्या शालेय अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी आणि व्यापक इतिहासाला फक्त 68 शब्दांत मोजलं गेलं आहे असा आक्षेप नोंदवला. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. सत्यजीत तांबे यांनी हा मुद्दा मांडल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंनी आक्षेप नोंदवण्यात आला. सत्यजीत तांबे यांनी यामधून राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची पायाभूत कमजोरी दिसते असे ते म्हणाले.
दरम्यान सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमात शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातील इतिहासाची माहिती वाढविण्यासाठी 'एनसीआरटी'शी चर्चा करण्याचे आश्वासन शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी परिषदेत दिलं आहे. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणारे नाटक यूट्युबवरून हटविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.
'सीबीएससी'च्या अभ्यासक्रमात शिवाजी महाराजांचा इतिहास फक्त ६८ शब्दांत असल्याचा मुद्दा मांडताना सत्यजित तांबे यांनी शिवाजी महाराजांबाबत शिक्षण विभाग उदासीन असल्याची टीका केली. किशोर दराडे यांनी कमी शब्दाचा इतिहास हा महाराजांचा अवमान असल्याचं म्हणाले. यूट्युबरून संभाजी महाराजांची बदनामीकारक नाटक तसेच मजकूर हटविण्याची मागणी केली. यावर भोयर म्हणाले, अभ्यासक्रमात 'द राईज ऑफ मराठा'च्या माध्यमातून 2200 पानांचा इतिहास नमूद आहे. ही माहिती कमी असेल तर ती अधिक वाढविण्यासाठी 'एनसीआरटी'कडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
शिवाजी महाराजांनी विविध जाती-जमातींना एकत्र बांधून स्वराज्याची स्थापना केली. आई जिजाबाई आणि वडील शाहजी यांचे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवले. मात्र या महान व्यक्तिमत्त्वाचा इतिहास फक्त 68 शब्दांत सांगितला गेलाय, यावर आक्षेप नोंदवण्यात आला. इतर छोट्या राजवटींना पुस्तकात तुलनेत जास्त जागा मिळाली. तर महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा साक्षात्कार असलेल्या शिवरायांचा इतिहास दुर्लक्षित झाल्याचे, यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
तांबे यांच्या मुद्द्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यावर सर्वत्र रोष व्यक्त झाला. जर शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर राज्य शिक्षण विभागाची जबाबदारी काय? असा प्रश्न सर्वपक्षीय आमदारांनी उपस्थित केला. या संक्षिप्त वर्णनामुळे विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले.
तांबे यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपाला शिक्षणमंत्री डॉ. पंकज भोयार यांनी उत्तर दिले. राज्य शिक्षण आयोगाला एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तरीही महाराष्ट्र सरकारने संबंधित माहिती एनसीईआरटीला पाठवली आहे. भविष्यातही प्रयत्न सुरू ठेवले जातील, असे ते म्हणाले. तांबे यांनी या विषयावर अर्धा तास चर्चेसाठी मागणी केली, ज्यामुळे वाद आणखी तापला.