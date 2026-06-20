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नागपुरच्या विद्यार्थ्याला दुबईतलं Exam Center! परीक्षेचं Hall Ticket पाहून सगळ्यांना बसला धक्का

परीक्षांच्या हॉल तिकीटमध्ये गोंधळ होणं ही काही नवीन बाब राहिलेली नाही. मात्र थेट भारताबाहेर परीक्षा केंद्र देण्यात आल्याचा एक विचित्र प्रकार समोर आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 20, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:02 AM IST
नागपुरच्या विद्यार्थ्याला दुबईतलं Exam Center! परीक्षेचं Hall Ticket पाहून सगळ्यांना बसला धक्का

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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