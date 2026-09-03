/गणेशोत्सवाच्या तोंडावर महत्त्वाची बातमी! DJ संदर्भात विश्वास नांगरे पाटलांचा मोठा निर्णय

राज्यात सण उत्सवाच्या काळात DJ आवाजावरून दोन गट निर्माण झाले आहेत. अशातच नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आज रात्रीपासून 1 नोव्हेंबरपर्यंत डीजे, डॉल्बी, प्लाझमा, मल्टीलेयर साऊंड, डिम लाईट आणि लेझर लाईटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. डीजेऐवजी ढोल-ताशे, बँड, संदल आणि भजन यासारख्या पारंपरिक वाद्यांचा वापर करण्याचे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केला आहे.
नागपुरात डॉल्बी, प्लाझमा आणि मल्टीलेयर साऊंड सिस्टिमवर आजपासून 1 नोव्हेबरपर्यंत बंदी
नागपूर पोलीस आयुक्तालयात डॉल्बी साऊंड सिस्टिमच्या वापरावर प्रतिबंध
टॉप, मिड, बेस अशा मल्टीस्पीकर डॉल्बी सिस्टिमवर बंदी
प्लाझमा साऊंड आणि प्रेशरमिड साऊंड सिस्टिमचाही वापर करता येणार नाही.
या साऊंड सिस्टिमसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मॉडिफाईड वाहनांवरही बंदी
3 सप्टेंबर रात्री 12 वाजल्यापासून 1 नोव्हेंबर रात्री 11.59 पर्यंत आदेश लागू
दहीहंडी, पोळा, तान्हा पोळा, ताजुद्दीन बाबा छब्बीसवी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
गणेश आगमन-विसर्जन, दुर्गादेवी मिरवणुका आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनालाही आदेश लागू
मल्टीलेयर साऊंड सिस्टिममुळे ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे पोलिसांचे कारण
बदल केलेल्या वाहनांमुळे अपघात आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता
संबंधित साऊंड सिस्टिम आणि मॉडिफाईड वाहने सिलबंद स्थितीत ठेवण्याचे आदेश
ध्वनी प्रदूषण नियमांतील निर्धारित मर्यादेचे उल्लंघन न करणाऱ्या साऊंड सिस्टिमला मात्र बंदीतून सूट
पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 अंतर्गत आदेश जारी केला.
गणेशोत्सवाच्या तयारीदरम्यान, नागपूरमध्ये डीजे आणि प्रखर लेझर लाईट्सच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत आहे. पुण्यातही नागरिकांमध्ये अशीच मागणी होतंय. अशात भाजप नेते संदीप जोशी यांनीही डीजे आणि लेझर लाईटर्सवर बंदी घालण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
लोकांचा उत्सव हा आनंद आणि श्रद्धेचा प्रसंग आहे, पण त्यामुळे वृद्ध, रुग्ण, लहान मुले आणि सामान्य नागरिकांच्या मनात कोणतीही भीती निर्माण होते. त्यामुळे विश्वास नांगरे पाटील यांनी सार्वजनिक शांतता, नागरिकांची सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याच सांगितलं आहे. लेझर लाईटमुळे होणारा त्रास लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.