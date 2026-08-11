गडचिरोलीत मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यानंतर मोठा खुलासा! 'मुली झोपल्या होत्या तिथेच...'; पोलिसांकडून मोठी कारवाई

गडचिरोली विद्यार्थिनी सर्पदंश मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. संस्थाचालक आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचं सहपालकमंत्री एड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितलं आहे. धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळा दुरावस्थेत असून जमिनीवर झोपलेल्या विद्यार्थिनी आणि बाजूला 2 ट्रक लाकूडसाठा असं चित्र आहे. यानंतर आता नवी एसओपी तयार केली जाणार आहे. दरम्यान आदिवासी विकासमंत्री डॉ. उईके यांच्या राजीनाम्याची सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.
गडचिरोलीतल्या अनुदानित खाजगी आश्रमशाळेत 3 विद्यार्थिनीचा सर्पदंशाने मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट पुढे आली आहे. संस्थाचालक आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री एड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली आहे. आश्रमशाळेत सर्पदंशाची धक्कादायक घटना उजेडात आली. या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला असून तीन विद्यार्थिनी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत.
ही अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा या भागातील माजी काँग्रेस खासदार मारोतराव कोवासे यांच्या संस्थेशी संलग्नित असून त्यांचे पुत्र व विद्यमान काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष एडवोकेट विश्वजीत कोवासे या संस्थेचे सध्या काम बघत आहेत. जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल, जिल्हाधिकारी अविष्यांत पांडा यांनी उच्च अधिकार्यांसह शाळेला भेट दिली. याशिवाय धानोरा येथील ग्रामीण रुग्णालयातही परिस्थितीची पाहणी केली.
गडचिरोलीतील घटना दुर्दैवी आहे. जिथे या मुली झोपत होत्या, त्या तळमजल्यावर मोठ्या प्रमाणात लाकडांचा साठा होता. तिथेच खिडकीच्या बाजूला भिंतीजवळ विटा ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे तो साप जळाऊ लाकडांचा साठा होता तिथून विटांच्या माध्यमातून खिडकीतून आत शिरला, अशी माहिती एड. जयस्वाल यांनी दिली. हा मन्यार साप असल्याची माहिती मिळाली आहे.
आश्रम शाळेतील पाहणीत इथल्या कित्येक गोष्टी नियमानुसार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ऍड जयस्वाल म्हणाले. संस्थेच्या लोकांना पोसण्याकरता जणू काही या आश्रम शाळा आहेत. वर्षानुवर्षे नुसते अनुदान लाटत आहे. त्या मुलांना तसेच ठेवण्यात येते. मात्र आता हे सहन करण्यात येणार नाही. 14 तारखेला गडचिरोलीत सर्वांची बैठक घेत असल्याचे ते म्हणाले. या आश्रम शाळेत विद्यार्थी संख्या ही पटानुरूप नव्हती. मुख्याध्यापिका अनुपस्थित होत्या. तर अधिक्षिका गैरहजर होत्या असे सांगत संस्थाचालकावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचे ते म्हणाले.
जपतलाई येथील या आश्रमशाळेमध्ये विद्यार्थिनी पलंग नसल्याने खाली फरशीवर झोपत होत्या. याशिवाय इथल्या सुविधाही जेमतेमच आहेत. मात्र ही 1992 पासून पूर्ण अनुदानित आश्रम शाळा आहे. इथला निधी गेला कुठे ?असा सवाल करत आश्रमशाळा व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभारामुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हे मृत्यू झाल्याची टीका करत व्यवस्थापन आणि अधिकारी यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांच्याही राजीनाम्याची मागणी पुढे आली आहे.