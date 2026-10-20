Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नागपूर
  • /आंदोलनाने समस्या सुटतात असं फार कमी, भारताविरुद्ध....; फ्रान्समधील हिंसाचाराचा उल्लेख करत मोहन भागवतांचा इशारा

'आंदोलनाने समस्या सुटतात असं फार कमी, भारताविरुद्ध....'; फ्रान्समधील हिंसाचाराचा उल्लेख करत मोहन भागवतांचा इशारा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) वार्षिक विजयादशमी उत्सव (दसरा मेळावा) उद्या नागपूरमधील रेशीमबाग मैदानावर आयोजित करण्यात आला. या मेळाव्यात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत स्वयंसेवकांना आणि देशाला संबोधित केले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 20, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 10:27 AM IST
'आंदोलनाने समस्या सुटतात असं फार कमी, भारताविरुद्ध....'; फ्रान्समधील हिंसाचाराचा उल्लेख करत मोहन भागवतांचा इशारा
Image Credit: rss vijayadashami utsav 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : 20 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5