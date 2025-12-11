'राज ठाकरेंची पावलं मविआकडे..., मी त्यांना घाबरत नाही'; असं का म्हणाले प्रकाश महाजन?

Prakash Mahajan on Raj Thackeray : देशात आणि महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठ्या प्रमाणात घडामोडी सुरु आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील अनेक नेत्यांकडून वरिष्ठांची भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी बुधवारी रात्री उशिरा गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली. दुसरीकडे नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. तिथे आज गुरुवारी मनसेचे माजी नेते प्रकाश महाजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पण विशेष म्हणजे नुकतेच मनसेतून बाहेर पडलेले वैभव खेडेकर यांनी भाजप पक्षात प्रवेश केला आहे. तेही प्रकाश महाजन यांच्यासोबत उपस्थितीत असल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. वैभव खेडेकर यांच्यानंतर प्रकाश महाजनही भाजपच्या वाटेवर आहे का? अशा चर्चा रंगल्या आहेत.
प्रकाश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपुरातील रामगिरी बंगल्यावर जाऊन भेट घेतली. भेटीनंतर बाहेर आल्यावर प्रकाश महाजन यांना पत्रकारांनी भेटीमागील कारण विचारलं. त्यावर प्रकाश महाजन म्हणाले की, माझं वैयक्तिक काम असून मुख्यमंत्र्यांसोबत माझं कुटुंबीक संबंध आहेत. याच वेळी त्यांनी वैभव खेडेकर यांचंही कौतुक केलं. भाजपामध्ये वैभव खेडेकर खूप आनंदी आहे. माझ्या पाल्याचा आनंद पाहायला आलो आहे. वैभव खेडेकर कमळाकडे गेला त्यामुळे मी खूश आहे,असंही ते यावेळी म्हणालेत.
तसंच ते पुढे म्हणाले की, भाजपाचा पराभव झाल्यावर आम्हाला वाईट वाटतं आमचं नातं जुनं आहे. मी कधीच भाजपाविरोधात काम केलं नाही. आता भाजपाने ठरवायचं आहे. प्रकाश महाजन यांच्या या विधानानंतर प्रकाश महाजन भाजपच्या वाटेवर आहे का या चर्चांना उधाण आलं आहे.
ते मनसेतून बाहेर का पडले याबद्दलही त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, मनसे हिंदुत्वापासून दूर जात असून त्यांनी हिंदूत्वाच्या प्रश्नावर माघार घेतली. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा माणूस असून आम्ही कधी ते लपवलं नाही. मी राज ठाकरेंना घाबरत नाही. संघ विचारांचा मी माणूस आहे, शाखेत देखील जातो, असंही विधान त्यांनी यावेळी केल्यामुळे राजकीय चर्चांना जोर धरला आहे.