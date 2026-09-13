/राजेश बेठेकरच्या मृत्यूचे गूढ उलगडणार? 26 दिवसांनंतर पुरलेला मृतदेह बाहेर काढला, नेमकं कारण काय?

अमरावती शहरातील महर्षी पब्लिक स्कूल आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या राजेश बाबू बेठेकर या विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. अंत्यसंस्कार केल्यानंतर तब्बल 26 दिवसांनी राजेशचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बाहेर काढण्यात आला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घेऊयात.
16 ऑगस्ट रोजी अमरावतीच्या मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने अचानक खळबळ उडाली होती. अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये इयत्ता अकरावीत शिकत असलेला विद्यार्थी राजेश बाबू बेठेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या विद्यार्थ्याच्या पोटात दुखत असल्याने व उलट्या आणि मळमळ होत असल्याने हतरू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यानंतर उपचारादरम्यान राजेशचा मृत्यू झाला होता. मात्र राजेशच्या मृत्यूवर त्याच्या कुटुंबीयांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
राजेशच्या मृत्यूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना आरोग्य विभागाच्या पथकाने राजेशच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले असून या अहवालानंतर राजेशच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. राजेशच्या मृत्यूनंतर आश्रमशाळेतील इतर विद्यार्थ्यांनाही अन्नातून विषबाधा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात शाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचेही गंभीर आरोप झाले आहे.
अमरावतीचे अपर आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी आश्रमशाळेची पाहणी केली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, निवास, शालेय गणवेश आणि औषधोपचार यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्याचे समोर आले होते. आता शवविच्छेदन अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून राजेशच्या मृत्यूचे खरे कारण काय? आणि या प्रकरणात दोषी कोण? याचा उलगडा अहवालानंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता दोषींवर कारवाई होणार का? याकडेही मृताच्या कुटुंबीयांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
"राजेशचा मृतदेह यापूर्वी अंत्यसंस्कारासाठी दफन करण्यात आला आहे. मात्र, मृत्यूचं नेमका कारण स्पष्ट होण्यासाठी आता मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी पोलिसांनी उपविभागीय दंडाधिकार्यांकडं परवानगी मागितली आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन करण्यात येईल," अशी माहिती चिखलदरा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार प्रवीण पाटील यांनी दिली.
राजेशसोबतच आणखी पाच आदिवासी विद्यार्थी खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती समोर आली असून विद्यार्थ्यांना डायरिया झाला होता की अन्नातून विषबाधा असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू आणि काही विद्यार्थ्यांच्या आजाराबाबत आदिवासी विभागाकडून चौकशी सुरू असून विद्यार्थ्यांना तीव्र डोकेदुखी, उलटी आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला असल्याचा आरोप केला जात आहे.