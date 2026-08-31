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समृद्धी महामार्गावर दरोडेखोरांची दहशत, आता घेण्यात आला मोठा निर्णय, 31 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरपर्यंत...

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर अत्याधुनिक 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' (आयटीएमएस) बसवण्यासाठी 31 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरदरम्यान सिन्नर ते इगतपुरी टप्प्यात टप्प्याटप्प्याने वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:46 AM IST
समृद्धी महामार्गावर दरोडेखोरांची दहशत, आता घेण्यात आला मोठा निर्णय, 31 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरपर्यंत...
Image Credit: Samruddhi Highway Robbery

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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