/22 वर्षांपूर्वी लिव्ह - इन पार्टनरची हत्या केली, सुप्रीम कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर ती झाली फरार, पण नवऱ्याच्या त्या एका फोटामुळे...

वाशिममधील पोलिसांनी 22 वर्षांपूर्वी केलेल्या खूना प्रकरणाती आरोपीला अखेर जेरबंद केलं आहे. 22 वर्षांपूर्वी महिलेने आपल्याा लिव्ह - इन पार्टनरची हत्या केली होती. त्या प्रकरणात त्या महिलेला अटकही झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या महिला शिक्षाही सुनावण्यातही आली. पण त्यानंतर ती जामीनावर असताना फरार झाली. त्यानंतर पतीने एक फोटो सोशल मीडियावर ठेवला आणि पत्नी 22 वर्षांनंतर वाशिम पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली. फरार महिला आरोपीला वाशिम पोलिसांनी गुजरातमधून अटक केली.
हे प्रकरण 2004 मधील असून पंचशीला थोरात असं या आरोपी महिलेचे नाव आहे. प्रेमसंबंध आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप पंचशीलाचा प्रियकर संतोष गोटे यांचे वाद सुरु झाले होते. याच वादातून पंचशीलने संतोषची हत्या केली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह घरात खोदून तिथे गाडून ठेवला. पण पोलिसांना या हत्येचा सुगावा झाला. त्यानंतर या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने पंचशीलला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने तिची जन्मठेपेठेची शिक्षा कायम ठेवली. पण या सगळ्या तिला जामीन मिळाला. त्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. न्यायालयाने ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत कमी केली. पण कोर्टाने शिक्षा सुनावताच ती महिला फरार झाली.
पंचशीला आपली ओळख लपवून गुजरातच्या खंभालिया येथे राहत होती आणि तिने दुसरं लग्न केलं होतं. तिने यासाठी स्वत:ची ओळख बदलली, राज्य बदललं, ओळख पटू नये म्हणून तिने मोबाइलही बदलला. पण आरोपीच्या या दुसऱ्या पतीने सोशल मीडियावर एक फोटो अपलोड केला आणि वाशिम पोलिसांना इतक्या वर्षांपासून ज्या आरोपीच्या शोधात होते. त्या एका फोटोमुळे पोलिसांना सुगावा लागला. त्या फोटोच्या आधारे पोलीस गुजरातला पोहोचले आणि त्यांनी त्या महिलेला पुन्हा तुरुगांत रवाना केलं. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाचा आधारे पंचशीला परत बेड्या घातल्यात. आता पोलिसांनी तिच्यावर तुरुंगातून फरार झाल्याचाही वेगळा गुन्हा दाखल झालाय.