अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच खळबळ, अंबादास दानवेंनी पोस्ट केला पैशांच्या गड्ड्यांचा व्हिडीओ

Ambadas Danve Viral Video: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी एक्स अकाऊंटवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओमुळे खळबळ उडाली आहे. हे आमदार कोण आहेत आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी कोणत्याही आमदाराचं नाव घेतलेलं नाही. त्यामुळे हा आमदार नेमका कोण आहे याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हे आमदार कोण आहेत हे सांगावं असं आवाहन केलं आहे.
"या सरकारकडे फक्त शेतकरी कर्जमाफीला पैसा नाही.. बाकी सगळं ओक्के आहे! जनतेला जरा सांगा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिंदे जी, हे आमदार कोण आहेत आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत?," असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) December 9, 2025
"सत्ताधारी पक्षातील काही आमदार त्यात दिसत असून, नोटांचा ढीग त्यांच्याकडे आहे. हे पैसे कोणाचे आहेत हे तपासलं पाहिजे. याआधीही अशा नोटा बाहेर आल्या होत्या. या नोटाही मी तुम्हाला देतो. कोणत्या सत्ताधारी पक्षाचा नेता आहे शोधणं आता पोलिसांचं काम आहे. मी याप्रकरणी तक्रारही करणार आहे," असं अंबादास दानवे यांनी सांगितलं आहे. अंबादास दानवेंकडे व्हिडीओ असतानाही ते ठामपणे त्याचं नाव का घेत नाहीत? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
यामधील एका व्हिडीओत शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी दिसत आहेत. महेंद्र दळवी यांनी व्हिडीओवर भाष्य करताना म्हटलं आहे की, "अंबादास दानवेंकडे आता कोणतंही काम उरलेलं नाही. त्यांना पक्षात कोणतं कुत्रंही विचारत नाही. त्यांनी स्पष्ट दाखवावं. तो माणूस कोण आहे, ते नोटांचे बंडल दाखवावेत. कोणाला तरी ब्लॅकमेल करणं हे त्यांचं काम आहे. पण त्यांनी हलक्यात घेऊ नये. आम्हीही त्याच धाटणीचे आहोत".
"आमच्या दृष्टीने यात काही गंभीर नाही. माझं त्यांना उलटं आव्हान आहे की, त्यांनी यावं. मी त्यांच्यासमोर चॅनेलवर येतो. त्यांनी सर्व फोटो दाखवावेत. हे महेंद्र दळवींचं कृत्य आहे का? सांगावं. आम्ही त्यांना नक्की उत्तर येणार. सभागृहात सरकारच्या माध्यमातून प्रश्न विचारणार," असं महेंद्र दळवी यांनी सांगितलं आहे.
एखाद्याला बदनाम कऱणं ठीक नाही, आम्ही असं काही एडिट करुन दाखवलं तर त्यांना चालणार आहे का? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. अंबादास दानवेंना काय उत्तर देणार यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी म्हटलं की, "अशा फालतू माणसाला काय उत्तर देणारे, ते शोभनीय नाही. ज्यांची लायकी नाही त्यांच्याशी काय बोलणार? त्यांनी सगळं स्पष्ट करावं".
ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार म्हणजे काय? यावर ते म्हणाले "विरोधी पक्षनेते असताना त्यांची राजकीय पद्धत पाहिली. काही करायचं नाही आणि प्रश्न विचारुन समोरच्या माणसाला ब्लॅकमेल करायचं हा त्यांचा धंदा आहे. महाराष्ट्राला हे काही नवीन नाही. पक्षात कोणी विचारत नाही आणि आता तर त्यांच्याकडे कोणतं पदही नाही. त्यांना राजकारणात कोणी कुत्रंही विचारत नाही, आता संन्यास घावा. आम्ही याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणार".