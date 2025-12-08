English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विधानभवन परिसरात निलेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण आले आमने-सामने, पुढे काय झालं पाहा

Nilesh Rane Ravindra Chavan: नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत निलेश राणे यांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. यानंतर त्यांनीही प्रत्युत्तर दिल्यानंतर वाद पेटला होता. दरम्यान विधानभवन परिसरात दोन्ही नेते आमने-सामने आले.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 8, 2025, 12:39 PM IST
Nilesh Rane Ravindra Chavan: नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना नेते निलेश राणे यांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. मात्र निवडणुकीची रणधुमाळी संपताच रवींद्र चव्हाण यांनी आता आपापासातले मतभेद दूर ठेवावेत असं आवाहन केलं होतं. यादरम्यान आज विधानभवन परिसरात निलेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण आमने-सामने आले. यावेळी दोघांनी एकमेकांची गळाभेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. एकमेकांची गळाभेट घेत त्यांनी आपल्यातील वाद आता संपुष्टात आल्याचं दर्शवलं आहे. 

हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून, नागपुरात सत्ताधारी आणि विरोधक वेगवेगळे विषय आणि मुद्द्यांवर कुरघोडी करण्यास तयार आहेत. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षच एकमेकांविरोधात उभे ठाकले होते. कोकणात तर निलेश राणे यांनी भाजपाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली होती. भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकून त्यांनी पैशांचं वाटप होत असल्याचा आरोपही केला होता. रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळेच महायुती होऊ शकली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. यामुळे शिवसेना-भाजपात कटुता निर्माण झाली होती. मात्र आज दोन्ही नेते आमने-सामने आले असता ही कटुता कमी झाल्याचं दिसून आलं. 

झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीतही आरोप

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेचे दोन आमदार असतानाही झिरो समजणा-या भाजपला निवडणुकीत ताकद दाखवल्याचं निलेश राणे झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' पॉडकास्टमध्ये म्हणाले आहेत. त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडलं. जिल्ह्यात तीन पैकी दोन आमदार असतानाही भाजपला नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीत एक आणि दोन जागांची ऑफर देण्यात आल्याचा आरोपही निलेश राणेंनी केलाय. एवढंच नाहीतर शिवसेनेची जिल्ह्यात ताकदच नाही हे सांगण्याचा रवींद्र चव्हाणांनी केविलवाणा आरोप केल्याचंही निलेश राणे म्हणाले.

रवींद्र चव्हाणांना सिंधुदुर्गात सुरुवातीपासूनच युती नको होती असा आरोप शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी केला आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधी रवींद्र चव्हाणांना दिवाळीत फोन केला केला होता. पण त्यांनी त्या फोनला अजूनही उत्तर दिलं नसल्याचं निलेश राणेंनी सांगितलं. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची वेळ घेऊन पुन्हा बोलणार असल्याचं निलेश राणेंनी सांगितलंय. या शिवाय रवींद्र चव्हाणांचीही भेट मागणार असल्याचंही ते म्हणाले.

