''बाप तो बाप है लेकिन बापासारखा शरीर आणणार कुठून?'', आमदार संजय गायकवाडांना असं विधान करणे भोवलं, गुन्हा दाखल

आमदार संजय गायकवाड अडचणीत सापडले आहेत. बाप तो बाप है लेकिन बापासारखा शरीर आणणार कुठून..?, असं विधान करणे आमदार संजय गायकवाड यांना भोवले आहे. 42 वर्षीय महिलेच्या तक्रारीवरून आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर बुलढाणा शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गेल्या आठवड्यात चिखली मतदार संघाच्या भाजपा आ.श्वेता महाले यांचे पती विद्याधर महाले यांचा वाढदिवस मित्रपरिवाराने बुलढाणा शहरात मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला. यावेळी एक रॅली काढण्यात आली होती त्या रॅलीत "बाप तो बाप रहेगा...." अशा प्रकारे गाणेही वाजवण्यात आले होते. या गाण्यावर प्रसारमाध्यमांनी आमदार संजय गायकवाड यांची प्रतिक्रिया घेतली असता आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, " बाप तो बाप है हे ठीक आहे. मात्र हे विधान एखाद्या पुरुषाने केलं तर चालेल मात्र एखाद्या बाईने म्हटलं बाप तो बाप आहे तर बापाचं शरीर आणणार कुठून....? " असा सवाल उपस्थित केला होता.
संजय गायकवाड यांनी केलेले हे विधान समाज माध्यमात व प्रसार माध्यमात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालं होतं. या विधानावर महिलांच्या लज्जेस धक्का पोहोचला असून महिलांच्या शरीर ठेवणीवर प्रहार करण्यात आला आहे असा आरोप करत संजय गायकवाड यांनी हे विधान हेतू पुरस्कर केल्याची तक्रार करत एका 42 वर्षीय महिलेने संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून मध्यरात्री संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे मात्र राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बापा सारखं शरीर कोठून आणणार? हे महिलांबाबत केलेलं वक्तव्य म्हणजे महिलांचा अपमान आहे. तुम्ही आमदार जरी असले तरी तुम्हाला असे बोलण्याचा अधिकार नाही, असं श्वेता महाले यांनी म्हटलं आहे.