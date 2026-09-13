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''बाप तो बाप है लेकिन बापासारखा शरीर आणणार कुठून?'', आमदार संजय गायकवाडांना असं विधान करणे भोवलं, गुन्हा दाखल

भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्या पतीच्या वाढदिवसानिमित्त बुलढाण्यात झालेलं शक्तिप्रदर्शन आता चांगलंच चर्चेत आलंय ते संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्यामुळं

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:41 PM IST
''बाप तो बाप है लेकिन बापासारखा शरीर आणणार कुठून?'', आमदार संजय गायकवाडांना असं विधान करणे भोवलं, गुन्हा दाखल
Image Credit: shivsena mla sanjay gaikwad

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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