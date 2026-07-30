/क्रिकेट विश्वात खळबळ, टीममध्ये निवड न झाल्याने नागपूरच्या महिला क्रिकेटपटूचे टोकाचे पाऊल!

नागपूरमधील एका उदयोन्मुख महिला क्रिकेटपटूने क्रिकेट संघात निवड न झाल्याच्या नैराश्यातून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे क्रीडा क्षेत्रातील स्पर्धा, निवड प्रक्रियेचा ताण आणि खेळाडूंच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, निवड प्रक्रियेशी संबंधित बाबींसह सर्व बाजूंची चौकशी केली जात आहे.
नागपूरमधील तरुण महिला क्रिकेटपटूने क्रिकेट संघाच्या निवड प्रक्रियेत संधी न मिळाल्यानंतर आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. क्रिकेटमध्ये करिअर घडवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या खेळाडूला निवड न झाल्याचा मोठा मानसिक धक्का बसल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. या घटनेने क्रीडा विश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
संबंधित खेळाडू अनेक वर्षांपासून क्रिकेटचे प्रशिक्षण घेत होती आणि राज्यस्तरीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होती. निवड प्रक्रियेनंतर अंतिम यादीत नाव नसल्याचे समजताच ती मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे युवा खेळाडूंवरील वाढत्या स्पर्धात्मक दबावाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला. मृत्यूमागील नेमके कारण, निवड प्रक्रियेशी संबंधित परिस्थिती तसेच इतर कोणतेही कारण होते का, याची चौकशी केली जात आहे. आवश्यक पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदवले जात आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, स्पर्धात्मक क्रीडा क्षेत्रात यश-अपयश हा प्रवासाचा भाग असला तरी सततचा दबाव, अपेक्षा आणि अपयश स्वीकारण्यातील अडचणी यामुळे अनेक खेळाडूंवर मानसिक ताण वाढतो. त्यामुळे प्रशिक्षणासोबत मानसिक आरोग्य सल्ला, समुपदेशन आणि भावनिक आधार यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या घटनेनंतर क्रीडा संघटनांनी निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि संवादप्रधान ठेवावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. निवड न झालेल्या खेळाडूंना त्यांची कामगिरी, सुधारणा आणि पुढील संधींबाबत मार्गदर्शन मिळाल्यास अशा प्रकारची निराशा कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा हे अधोरेखित केले आहे की, खेळात यशाइतकेच अपयश स्वीकारण्याची मानसिक तयारीही महत्त्वाची आहे. प्रशिक्षक, पालक, क्रीडा संस्था आणि सहकारी यांनी खेळाडूंना भावनिक आधार देणे ही काळाची गरज आहे. योग्य समुपदेशन आणि सकारात्मक वातावरणामुळे अनेक प्रतिभावान खेळाडूंना पुन्हा उभारी मिळू शकते.