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महाराष्ट्रात कृत्रीम पावसापेक्षा डेंजर प्रकार! पर्जन्यमापकात बर्फाच्या बाटल्या ठेवून पाडला बनावट पाऊस, कारण शॉकिंग

  पर्जन्यमापकात बर्फाच्या बाटल्या ठेवून बनावट पाऊस पाडण्यात आला.  हवामान केंद्रात सेन्सर सोबत छेडछाड करणयात आली.  सॅटेलाइटने ही  चोरी उघडकीस आणली. विमा लॉबीने हे सर्व कृत्य. केले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:08 AM IST
महाराष्ट्रात कृत्रीम पावसापेक्षा डेंजर प्रकार! पर्जन्यमापकात बर्फाच्या बाटल्या ठेवून पाडला बनावट पाऊस, कारण शॉकिंग

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रात कृत्रीम पावसापेक्षा डेंजर प्रकार! पर्जन्यमापकात बर्फाच्या बाटल्या ठेवून पाडला बनावट पाऊस, कारण शॉकिंग
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