/महाराष्ट्रात कृत्रीम पावसापेक्षा डेंजर प्रकार! पर्जन्यमापकात बर्फाच्या बाटल्या ठेवून पाडला बनावट पाऊस, कारण शॉकिंग

नितेश महाजन, झी-२४ तास,जालना : शेतकऱ्याचा विश्वास हा आकाशाकडे असतो... आणि त्या आकाशाची अचूक माहिती देण्याचं काम हवामान केंद्रं करत असतात.. पण हीच यंत्रणा जर छेडछाड करून चुकीची माहिती देऊ लागली तर फटका थेट शेतकऱ्याला बसतो. जालना जिल्ह्यातील 49 पैकी तब्बल 40 स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या उपकरणांमध्ये छेडछाड झाल्याचं समोर आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पावसाची खोटी नोंद, यंत्रणांची तोडफोड आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा गंभीर प्रश्न आता ऐरणीवर आला. या प्रकरणात आता धक्कादायक अपडेट समोर आलेय.
जालना जिल्ह्यातील 49 पैकी 40 हवामान केंद्राच्या उपकरणात छेडछाड झाल्याचा प्रकार समोर आला होता .हा प्रकार समोर या आल्यानंतर स्कायमेटकडून जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.मात्र हा प्रकार फळपीक विमा योजनेचा लाभ देणाऱ्या लॉबीने घडवून आणल्याच समोर आलं आहे. हवामान केंद्रातील सेन्सर छेडले मात्र सॅटेलाईटने ही चोरी उघडकीस आणली आहे.
जालना जिल्ह्यात 49 स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहेत.यापैकी 40 हवामान केंद्रात छेडछाड झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. जिल्ह्यातील गोंदी भागात आठवडाभरापूर्वी पाऊस नसताना हवामान केंद्रात 70 ते 75 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आढळून आल्यानं हा प्रकार समोर आल्यानं प्रशासन खडबडून जाग झालं. त्यानंतर स्कायमेटच्या जिल्हा समन्वयकांकडून जिल्ह्यातील 5 पोलीस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. मात्र, या प्रकारामागे नेमका कोण याचं गौडबंगाल आता समोर आलं आहे.पीकविमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी फळपीक विमा योजनेच्या लाभासाठी कार्यरत असणाऱ्या लॉबीने हा प्रकार घडवून आणल्याच समोर आलं आहे.
काही ठिकाणी पर्जन्यमापकात मोठ्या प्रमाणावर पावसाची नोंद झाली होती. त्याच वेळी तेथील तापमान, हवेचा दाब आणि आर्द्रता अशा हवामान घटकांमध्ये कोणताही नैसर्गिक बदल दिसून आला नाही. सर्व सेन्सर उपग्रहाद्वारे एकत्रित माहिती पाठवत असल्याने ही विसंगती तांत्रिक तपासणीत निदर्शनास आली. त्यामुळे पावसाची नोंद वाढवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला.आणि हा प्रकार फळपीक विमा योजनेच्या लाभासाठी कार्यरत असणाऱ्या लॉबीने घडवून आणल्याच समोर आले.
दरम्यान हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर हवामान केंद्राच्या उपकरणात छेडछाड करणाऱ्या लॉबीबरोबरच स्कायमेट कंपनीवरही कारवाई करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केली. असा प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलायला सुरुवात केलीय.ज्या ठिकाणी हवामान केंद्रे बसवण्यात आली आहे.त्या केंद्रभोवती संरक्षक जाळ्या उभारण्याचे आदेश देण्यात आले असून प्रत्येक हवामान केंद्राच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेत
जिल्ह्यात असलेल्या 49 पैकी 40 स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या उपकरणात छेडछाड होण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रकार असल्यानं प्रशासनाने याबाबत कठोर पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. हवामान केंद्राच्या उपकरणात छेडछाड झाल्याप्रकरणी स्कायमेटकडून वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असल्या तरीही अज्ञाप गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे पोलीस या प्रकरणातील दोषींवर कधी कारवाई करणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.