/अमरावतीमधील 22 वर्षीय डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा! गोरे होण्यासाठी रोज...; डोळ्यातून रक्त आल्याने खळबळ

सुंदर दिसण्याच्या आणि गोरे होण्याच्या हव्यासाने आजकाल तरुणाईला अक्षरशः वेड लावलं आहे. पण हाच हव्यास अमरावतीत एका तरुण डॉक्टरच्या जिवावर बेतलाय! गोरे होण्यासाठी स्वतःवरच औषधांचे प्रयोग करणाऱ्या २२ वर्षीय बीएएमएस डॉक्टरचा झोपेतच संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे, मृत्यूनंतर त्याच्या डोळ्यांतून रक्तस्राव झाल्याचे समोर आल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. सौंदर्याच्या नावाखाली सुरू असलेला हा जीवघेणा खेळ नेमका काय आहे?
गोरे होण्याची तीव्र इच्छा... स्वतःवरच केलेले वैद्यकीय प्रयोग... आणि अखेर काळाने घातलेला घाव! अमरावतीतील २२ वर्षीय बीएएमएस डॉक्टर आदित्य रावते याच्या दुर्दैवी मृत्यूने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नाशिकमधून BMSची पदवी घेतल्यावर आदित्य अमरावतीतील एका रुग्णालयात शिकाऊ डॉक्टर म्हणून आपली सेवा बजावत होता. मात्र, रात्री जेवण करून आपल्या खोलीत झोपी गेलेला हा तरुण डॉक्टर सकाळी कधीच उठला नाही. बऱ्याच वेळानंतर कुटुंबीयांनी जाऊन पाहिले असता, आदित्य झोपेतच मृत अवस्थेत आढळला. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, आदित्यच्या दोन्ही डोळ्यांतून रक्तस्राव झाल्याचे समोर आले. तातडीने त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, आदित्य गोरे होण्यासाठी काही विशिष्ट औषधांचा ओव्हरडोस घेत होता, अशी माहिती त्याच्या पालकांनी दिली आहे. मात्र, या दाव्यात किती तथ्य आहे, हे वैद्यकीय अहवालानंतरच समोर येईल.
तर पालकांनी दिलेल्या प्राथमिक तक्रारीनुसार, मृत तरूणाने गोरे होण्यासाठी काही औषधांचे सेवन केल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. मृत्यूस कारणीभूत नेमके कारण शोधण्यासाठी आम्ही सर्व बाजूंनी तपास करत असून, शवविच्छेदन अहवालानंतरच अधिक स्पष्टता येईल असं
वलगाव पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक रीता उईके यांनी सांगितलं आहे.
आदित्यच्या खोलीत नेमकी कोणती औषधे सापडली? त्याने घेतलेल्या डोसमध्ये विषारी घटक होते का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आता पोलीस तपास आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण या घटनेने एक चपराक दिली आहे — ती म्हणजे, झटपट गोरे होण्याच्या नादात तरुण पिढी स्वतःचा जीव धोक्यात घालायला निघाली आहे का? स्वतः डॉक्टर असूनही आदित्यला आपला जीव गमवावा लागला, यावरून आरोग्याशी खेळणाऱ्या या फॅडला वेळीच आळा घालण्याची वेळ आता आली आहे. सुंदरता महत्त्वाची, की जीव? याचं उत्तर शोधण्याची वेळ आता प्रत्येक तरुणावर आली आहे!