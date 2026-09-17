Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नागपूर
  • /अमरावतीमधील 22 वर्षीय डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा! गोरे होण्यासाठी रोज...; डोळ्यातून रक्त आल्याने खळबळ

अमरावतीमधील 22 वर्षीय डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा! गोरे होण्यासाठी रोज...; डोळ्यातून रक्त आल्याने खळबळ

२२ वर्षीय बीएएमएस डॉक्टरचा झोपेतच संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे, मृत्यूनंतर त्याच्या डोळ्यांतून रक्तस्राव झाल्याचे समोर आल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 17, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:45 PM IST
अमरावतीमधील 22 वर्षीय डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा! गोरे होण्यासाठी रोज...; डोळ्यातून रक्त आल्याने खळबळ
Image Credit: अमरावतीमधील 22 वर्षीय डॉक्टरच्या मृत्यूने खळबळ

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रियांश मल्टीट्रेडचा दिल्लीत डंका; सातवा वर्धापन दिन हजारो वितरकांच्या उपस्थितीत दिल्लीत साजरा
2
3
4
5