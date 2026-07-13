/10 रुपयांचा चहा जिवावर बेतला; नागपूरमधील विचित्र घटना

अमर काणे झी २४ तास, नागपूर : नागपुरातून एक अत्यंत थरारक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आलीय... अवघ्या १० रुपयांच्या चहाच्या पैशांवरून झालेल्या वादात एका चहाविक्रेत्याने कामगाराची धारदार शस्त्राने भोसकून हत्या केलीय.. नागपूरच्या कपिलनगर भागात भरदिवसा हा रक्तरंजीत थरार घडलाय.
उपराजधानी नागपुरात एका मजुराची निर्घृण हत्या करण्यात आलीय... धक्कादायक बाब म्हणजे कोणत्याही मोठ्या वैमनस्यातून किंवा वादातून नाही, तर अवघ्या १० रुपयांच्या चहाच्या पैशांवरून एका चहाविक्रेत्याने मजुराचा जीव घेतलाय.... भरदिवसा झालेल्या या हत्येच्या घटनेमुळे संपूर्ण नागपूर शहर हादरलं असून, आरोपीने मजुरावर धारदार चाकूने सपासप वार करून त्याला जागीच संपवलंय... या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने चक्र फिरवत आरोपी चहाविक्रेत्याला ताब्यात घेतलंय...
हा धक्कादायक प्रकार रविवारी दुपारी कपिलनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडला... मनोज यादव नावाचा मजूर रोजंदारीवर काम करत होता, काम सुरू असतानाच, मनोज, कैलास लालचंद गणवीर याच्या चहाच्या टपरीवर गेला... तिथे चहा पिऊन झाल्यानंतर अवघ्या १० रुपयांवरून दोघांमध्ये क्षुल्लक वाद झाला... हा वाद इतका विकोपाला गेला की आरोपी चहाविक्रेता कैलास गणवीरने थेट धारदार चाकू काढून मनोज यादववर सपासप वार केले....
या खुनाच्या घटनेची माहिती मिळताच कपिलनगर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळ गाठून आरोपी चहाविक्रेता कैलास गणवीरला बेड्या ठोकल्या आहेत... मात्र, अवघ्या १० रुपयांसारख्या क्षुल्लक कारणावरून भरचौकात, शासकीय कार्यक्रमाच्या ठिकाणी माणसाचा जीव घेतला जात असल्यानं नागपूरकरांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय... या घटनेमुळे उपराजधानीत गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिलाय की नाही? असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.
यापूर्वीही शुल्लक कारणावरून वाद होण्याचे आणि वादाचे रुपांतर हाणमारीत होण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. पण या प्रकरणात चक्क एकाचा जीव गेला आहे. सध्याच्या प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा आणि संसाराच्या गाडा हाकण्यासाठी ताण-तणावांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे, प्रत्येकाचा रागावर ताबा राहिलेला नाही. अशातच असे प्रकार घडल्याने कुठेतरी या तणावावर मात करण्याची गरज सध्या निर्माण झालेली आहे. अनेक जण मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा मेडिटेशनचा उपयोग ताण-तणाव घालविण्यासाठी करताना दिसत असल्याचे मानसोपचार तज्ज्ञ गिरीश आक्रे यांनी झी २४ तासशी बोलताना सांगितले.