/महाराष्ट्रातील भीषण वास्तव, ५० शाळांना शिक्षकच मिळेना

प्रवीण तांडेकर, झी 24 तास, भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातल्या शिक्षण व्यवस्थेचं विदारक वास्तव समोर आलंय. एका बाजूला सरकार "गुणवत्तापूर्ण शिक्षण" आणि "डिजिटल इंडिया"च्या घोषणा करतंय तर दुस-या बाजूला जिल्ह्यात तब्बल 50 शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. शिक्षकांशिवाय शाळा, रिकामे वर्ग आणि शिक्षणापासून वंचित राहणारी ग्रामीण भागातली मुलं यात नेमका विद्यार्थ्यांचा गुन्हा काय? पाहूया हा विशेष रिपोर्ट...
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालंय.. विद्यार्थ्यांच्या हातात नवी पुस्तकं आलीत. पण अनेक गावांमधल्या शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत. भंडारा जिल्ह्यातल्या तब्बल 50 जिल्हा परिषदांच्या शाळा शिक्षकांविना सुरू होणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. शाळांमधल्या वर्गखोल्या सजल्यात, विद्यार्थीही सज्ज आहेत.. मात्र गुरुजींचा पत्ता नाहीय. त्यामुळे शिक्षणाचा संपूर्ण डोलारा कोलमडण्याची वेळ आलीय. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातल्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती आहे. प्रशासन मात्र हातावर हात धरून बसल्याचा आरोप होतोय. शिक्षणाच्या नावावर मोठमोठ्या घोषणा करणा-या सरकारला या 50 शाळा दिसत नाहीत का? असा संतप्त सवाल आता पालक विचारत आहेत.
दुसरीकडे, भली मोठी डोनेशन देऊन खासगी शाळांमध्ये लोकं रांगा लावत आहेत. या शाळांमध्ये अॅडमिशनसाठी मुलांसोबत पालकांचीही परीक्षा होते. आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक पालक झटत असतो. पण ज्यांची परिस्थिती हालाखीची आहे. त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. अशा नागरिकांच्या पाल्यांना ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा आसरा असतो. परंतु, त्या ठिकाणीही पाल्याला पाठवून सुद्धा शिक्षकच नसेल तर या गरिबींच्या लेकरांनी करायचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात एकूण 794 जिल्हा परिषद शाळा आहेत. मात्र या शाळांमध्ये तब्बल 800 शिक्षकांची कमतरता आहे. अनेक शिक्षक निवृत्त झालेत, पण त्यांच्या जागा अद्याप भरल्या गेल्या नाहीत. परिणामी काही शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांची जबाबदारी आहे, तर 50 शाळा पूर्णपणे शिक्षकांविना आहेत. ही परिस्थिती कायम राहिली तर अनेक शाळा बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा स्वतः जिल्हा परिषद शिक्षण सभापतींनी दिलाय. शिक्षक भरतीसाठी उपोषणही केलं, मात्र सरकारनं दखल घेतली नाही.
एकीकडे शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचे दावे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे भंडारा जिल्ह्यातल्या 50 शाळा शिक्षकांविना सुरू होणार आहेत. 800 शिक्षकांची कमतरता आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात आलंय. आता सरकार यावर काय निर्णय घेतं, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय...