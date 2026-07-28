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विदर्भासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 'या' 3 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस बरसणार

कोकण, घाटमाथा, विदर्भात मध्यम व जोरदार सरींची शक्यता आहे. उर्वरित विदर्भ आणि मराठवाड्यात वादळी पावसाची शक्यता  वर्तवण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:55 PM IST
विदर्भासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 'या' 3 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस बरसणार
Image Credit: nagpur gadchiroli rain alert (Photo-AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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विदर्भासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 'या' 3 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस बरसणार
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