विदर्भासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 'या' 3 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस बरसणार

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा मान्सून सक्रीय झाला आहे. मान्सूनने संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात विदर्भ-मराठवाड्याकडे पाठ फिरवलेल्या मान्सूनने आता चांगलाच जोर धरला आहे. विदर्भातही पावसाने हजेरी लावली आहे. पुढील 48 तासांत विदर्भात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाने दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
जून महिना पूर्ण आणि जुलै च्या पहिल्या दोन आठवड्यात पावसाने ओढ दिली होती. मात्र गेल्या आठवड्याभरापासून विदर्भात पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. विदर्भाला 48 तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे.
पुढील 48 तासांत विदर्भातील अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदियाला पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, नागपूर, वर्धा आणि भंडाऱ्याला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागाने ही शक्यता वर्तवली आहे. तर, विदर्भात पुढील तीन दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
विदर्भात 29 आणि 30 जुलै रोजी मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, नागपूर येथे ताशी 40-50 किमी वेगाने वारे वाहणार आहेत. 29 जुलै रोजी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होणार आहे. तर, यवतमाळ चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया येथे मुसळधार पाऊस बरसणार आहे.
30 जुलै रोजी .चंद्रपूर जिल्ह्याला रेड अलर्ट देण्यात आला असून सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होणार आहे. तर, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ जिल्ह्याला यलो अलर्ट देण्यात आला असून याकाळात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस होणार आहे.