/गर्लफ्रेंडसाठी गिफ्ट म्हणून चोरी; नागपुरात अल्पवयीन तरुणाने दुकानफोडून लंपास केला 92 हजारांचा मुद्देमाल

प्रेमात माणूस काय करेल याचा काही नेम नाही, अशाच एका प्रेमात वेड्या तरुणाने आपल्या गर्लफ्रेंडला गिफ्ट देण्यासाठी चक्क चोरी केलीये. एका कपड्याच्या दुकानात डल्ला टाकत लाखोंचा मुद्देमाल लंपास केला. मात्र अवघ्या काही तासात पोलिसांनी या अल्पवयीन चोरांना बेड्या ठोकल्यात.
प्रेमात माणूस काहीही करतो असं म्हटलं जातं. पण नागपुरातील एका तरुणाने गर्लफ्रेंडला खुश करण्यासाठी थेट चोरीचाच मार्ग निवडला. गर्लफ्रेंडला वाढदिवसानिमित्त खास गिफ्ट द्यायचं होतं पण खिशात पैसे नसल्याने दोन अल्पवयीन मित्रांनी थेट चोरी करण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना आहे नागपुरातील अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतीली. जरीपटका परिसरात राहणा-या 2 अल्पवयीन मुलांनी इंटरनेटवर सर्च करत रवीनगरमधील एका कपड्यांच्या दुकानात डल्ला मारण्याचा प्लान आखला.
मध्यरात्रीच्या अंधारात दोघेही दुचाकीवरून दुकानाजवळ गेले. दुकानाचं शटर तोडून आतमध्ये प्रवेश केला. दुकानातील महागडे कपडे, लॉकेट आणि इतरही वस्तू लंपास केल्या. ही चोरी करताना दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमे-याने आपल्याला टीपलंय याची या दोघांनाही कल्पना नव्हती. चोरीची संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमे-यात कैद झालीये. बरं हे चोरटे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यातल्या एकाने दुकानात बाहेर पडताना एक नवीन शर्ट अंगावर चढवला आणि आपला जुना शर्ट तिथून टाकून दोघांनी पळ काढला.
पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या अधारे या दोन्ही अल्पवयीन चोरांचा अटक केलीये. प्रेमात भेटवस्तू देण्याची इच्छा असणं वेगळं, मात्र त्यासाठी गुन्हेगारीचा मार्ग निवडणं महागात पडू शकतं..याचच हे उदाहरण म्हणावं लागेल. एक चुकीचा मार्ग निवडल्याने दोन अल्पवयीन मुलांनी पोलीस स्टेशन आणि बालगृहाची वाट धरावी लागलीये.