'...तर मी राजीनामा देईन'; नोटांच्या गड्डीसोबतच्या व्हिडीओवर महेंद्र दळवींची पहिली प्रतिक्रिया

Marathi News
Mahendra Dalvi : महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारा नोटांच्या गड्डीसंदर्भातील व्हिडीओबद्दल महेंद्र दळवी यांनी आज नागपुरातील हिवाळी अधिवेशात पहिली प्रतिक्रिया दिली. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 10, 2025, 01:29 PM IST
Mahendra Dalvi : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी व्हिडीओ बॉम्ब दाखवून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. या व्हिडीओमध्ये एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी हे नोटांच्या गड्डीसोबत दिसून आले होते. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आज हिवाळी अधिवेशनात महेंद्र दळवी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. माझी बदनामी करण्यासाठी असे कृत्य केले असल्याचा आरोप करत जर मी दोषी आढळल्यास राजीनामा देईल, अशी प्रतिक्रिया महेंद्र दळवी यांनी दिली आहे. 

महेंद्र दळवी काय म्हणालेत?

एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी हा व्हिडीओ खोटा असून या व्हिडीओशी छेडछाड झाल्याच म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर दळवी यांनी थेट दानवे यांनाच आव्हान दिलं आहे. या व्हिडीओत मी जर दोषी आढळल्यास आमदारकीचा राजीनामा देईन, असं खुलं आव्हानच दळवी यांनी दिलं आहे. एवढंच नाही तर महेंद्र दळवीने अंबादास दानवे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यास असल्याचेही म्हटलं आहे. तसंच दानवेंनी ट्विट केलेला व्हिडीओ मॉर्फ असून त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. 

सुनील तटकरे काय म्हणालेत?

तर सुनील तटकरे यांनीही महेंद्र दळवी यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, इतक्या थोरभक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल माझ्या मनात कमालीचा आदर आहे.सर्व गोष्टींची ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी आणि याचा तपशील हिवाळी अधिवेशनाच्या पटलावर मांडवा असं खोचक टीका सुनील तटकरे यांनी केली आहे. एवढ्या महान व्यक्तीवरील आरोपांची लागलीच चौकशी झाली पाहिजे.

राष्ट्र संतावरील आरोप चुकीचे आहे. याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, या शब्दात तटकरेंनी दळवींना टोले लगावले आहेत. 

 

Tags:
Mahendra Dalvi cash videoShinde MLA viral videoMahendra Dalvi video controversyShinde group MLA corruptionमहेंद्र दळवी

नागपूर