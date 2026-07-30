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आधी देवापुढे हात जोडत माफी मागितली अन् मग...; नागपुरातील मंदिरात चोराचे धक्कादायक कृत्य

मंदिराच्या दानपेटीतून चोरट्यांनी पैसे केले साफ मात्र तत्पूर्वी हात जोडून म्हटले देवा आम्हाला कर माफ... नागपूरातील चोरट्यांची मंदिरात चोरी करतानाची घटना सीसीटीव्ही चित्रित

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:04 PM IST
आधी देवापुढे हात जोडत माफी मागितली अन् मग...; नागपुरातील मंदिरात चोराचे धक्कादायक कृत्य
Image Credit: Thief apologising before stealing donation box money in Nagpur temple

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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