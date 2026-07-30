/आधी देवापुढे हात जोडत माफी मागितली अन् मग...; नागपुरातील मंदिरात चोराचे धक्कादायक कृत्य

नागपुरातून एक अजब प्रकार समोर आला आहे. मंदिरात दानपेटीतून चोरी करण्यासाठी आलेल्या चोराने आधी देवासमोर हात जोडत माफी मागितली. त्यानंतर मंदिरातील दानपेटीवर डल्ला मारला. नागपूरातील लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मालधक्का परिसरात असलेल्या शितला माता मंदिरात हा प्रकार समोर आला आहे. नागपूरातील चोरट्यांची मंदिरात चोरी करतानाची घटना सीसीटीव्ही चित्रित करण्यात आली आहे.
लकडगंज पोलीस स्टेशन हद्दीतील मालधक्का रोडजवळ शीतला माता मंदिर व त्याच्या शेजारील मंदिरात 27 तारखेला सकाळी चोरी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या मंदिरातील पुजारांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार 27 तारखेला सकाळी ते मंदिरात आले असता मंदिराचे कुलपे तुटलेली दिसली. यावेळी सीसीटीव्ही तपासले असता दोन चोरटे शितला माता मंदिरातील दानपेटीतून पैसे चोरत असल्याचे दिसून आले.
सीसीटीव्हीत चित्रीत झाले आहे की, मंदिरात दानपेटीतून पैसे चोरी करण्यापूर्वी दोन पैकी एका चोराने आधी हात जोडून देवाची माफी मागितली आणि मग मंदिरातील दानपेटीतून पैसे चोरून नेले. या घटनेनंतर लाकडकंज पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. यापूर्वी सुद्धा मंदिरातून चोरट्यांनी चोरी केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र चोराने केलेल्या या कृत्यामुळं एकच आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
Nagpur Theft | आधी देवाची माफी मागितली मग चोरी; नागपूरच्या मंदिरातील प्रकार | Zee24 Taas#Nagpur #TempleTheft #NagpurNews #CrimeNews #TempleRobbery #CCTV pic.twitter.com/HsuiQFWRae— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 30, 2026
लासलगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चोरीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने बाहेरगावी जाणाऱ्या ग्रामस्थांची डोकेदुखी वाढली आहे. लासलगाव येथील साईनगर परिसरात मध्यरात्रीच्या सुमारास बंद घर फोडून सुमारे साडेतीन ते चार लाख रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटना घडली आहे.
ऋषिकेश साप्ते यांच्या पत्नीची प्रसूती झाल्याने ते सासरी गेले होते. घर बंद असल्याची संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी घराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करत कपाटातील दोन तोळ्यांचे सोन्याची पोत, सोन्याची अंगठी, कानातील दागिने तसेच सुमारे 300 ग्रॅम वजनाचे चांदीचे ताट व ग्लास, लहान मुलाचे चांदीचे दागिने, देव्हाऱ्यातील देवाच्या मूर्ती तसेच 10 हजार रुपये रोख रक्कम असा एकूण अंदाजे साडेतीन ते चार लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. या घटनेची माहिती ऋषिकेश साप्ते यांनी लासलगाव पोलिसांना दिली असता पोलीस घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मात्र, चोरीस गेलेल्या सोने-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदीची बिले असल्यासच गुन्हा दाखल करता येईल, असे पोलिसांनी सांगितल्याचा दावा फिर्यादी ऋषिकेश साप्ते यांनी केला आहे.