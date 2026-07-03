/नागपुरात चोरांनी शिवाई बसच पळवली; 154 किमी दूर नेऊन....; अटक केल्यानंतर आरोपीची धक्कादायक कबुली

अनिरुद्ध दवाळे, झी 24 तास, अमरावती
नागपूर येथील इमामवाडा बसस्थानकातून एका चोरानं तब्बल दीड कोटी रुपयांची शिवाई बस चोरल्याचा खळबळजनक प्रकार घडला होता. अमरावती पोलिसांनी सापळा रचून या चोराला जेरबंद केलं. ज्यानंतर या चोरानं तब्बल 20 बस चोरल्याची कबुली दिलीय. नेमकी बस चोरून हा चोर करायचा तरी काय? जाणून घ्या.
देशात सध्या राममंदिरातील दानचोरीचं प्रकरण ताजं आहे.. याच चोरीची चर्चा रंगली असतानाच, नागपुरच्या चक्क बस चोरीला गेल्याच प्रकार घडला. 1 जुलैला इमामवाडा बसस्थानतून एका चोरानं थेट बस चोरल्याची घटना घडली. बरं ही बसही साधीसुधी नाही, तर 1 कोटी 53 लाख रुपयांची शिवाई बस बसस्थानकातून चोरीला गेल्यानं, परिवहन विभागासह पोलिसांमध्ये खळबळ उडाली होती. या चोरीप्रकरणी नागपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होती. या चोरीच्या तांत्रिक आणि गुप्त माहितीच्या आधारे अमरावतीच्या राजापेठ पोलिसांनी संशयिताचा माग काढत, या बसचोराला जेरबंद केलं.
राजापेठ पोलिसांनी गुरुवारी सापळा रचून आरोपीला ताब्यात घेतलंय. काही पोलिसांनी नागपुरातून चोरी झालेली ही बस राजापेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नंदा मार्केटजवळ उभी असल्याची माहिती मिळाली होती. बस चोरणारा चोरटा राजापेठ येथील गद्रे चौकात उभा असल्याचेही त्यांना समजलं. बीट मार्शल आणि राजापेठ पोलीस ठाण्याच्या डीबी पथकानं तत्काळ कारवाई करीत बस आणि चोरट्याला ताब्यात घेतले. या चोराच्या चौकशीदरम्यान आरोपीनं केवळ नागपूरातूनच नव्हे तर महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील मिळून तब्बल 20 बस चोरी केल्याची कबुली दिलीय.
बसची चोरी केल्यानंतर हा चोरटा एका सुरक्षित ठिकाणी बस उभी करायचा. महागड्या बॅटऱ्या, टायर, मोटर्स आणि इतर सुटे भाग काढायचा. हे सुटे भाग वेगवेगळ्या ठिकाणी विक्री करून हा चोरटा पैसे मिळवायचा. ही बस आणि त्यातील साहित्य त्याच जागी ठेवून पसार होत होता
अमरावती पोलिसांनी आरोपीच्या ताब्यातून चोरीला गेलेली सुमारे 1 कोटी 53 लाख रुपये किमतीची शिवाई इलेक्ट्रिक बस जप्त केलीय. प्राथमिक तपासानंतर आरोपीला पुढील तपासासाठी नागपूरच्या गणेशपेठ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलंय.
या आरोपीकडून आणखी काही गुन्ह्यांची उकल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं या प्रकरणामुळं बस चोरी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. या आंतरराज्यीय रॅकेटमध्ये आणखी कुणाचा सहभाग आहे? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.