/अमरावतीत तरुणाच्या हाताचा पंजा सापडल्यानंतर धक्कादायक खुलासे; CCTV तून हादरवणारी माहिती, तीन ते चार जण...

अमरावती शहरातील राजेंद्र नगर परिसरात एका तरुणाच्या हाताचा पंजा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. राजेंद्र नगर येथे एका युवकाचा तीन ते चार युवकांनी हाताचा पंजा पूर्णपणे छाटून टाकला. जखमी युवकाला अमरावतीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपींची ओळक पटवलीअसून लवकरच त्यांना ताब्यात घेतलं जाणार असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त यशवंत सोळंके यांनी दिली आहे. या घटनेने शहरात मोठी खळबळ आहे.
अमरावतीच्या राजेंद्र कॉलनीत हत्या थेट हाताचा पंजा छाटण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतक आणि आरोपींमध्ये प्रेम प्रकरणातून काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. याच वादातून ही घटना घडल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त यशवंत सोळंके यांनी दिली आहे.
वाद मिटवण्यासाठी पीडित तरुण आणि आरोपी जमले होते. चर्चेदरम्यान वादाचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले. यावेळी आरोपींनी तरुणाच्या हाताचा पंजा छाटला. मृत तरुणाचं नाव शेख अफाख शेख अकिल (24) असून ताज नगर येथील रहिवासी आहे. घटनेत एकूण चार आरोपी असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. धक्कादायक म्हणजे यामधील तीन आरोपी अल्पवयीन आहेत.
सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुराव्याच्या माध्यमातून पोलिसांचा तपास सुरू असल्याचं यशवंत सोळंके यांनी सांगितलं आहे. घटनेचा सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज समोर आलं असून यामध्ये कोयत्याच्या सहाय्याने आरोपी मारहाण करत असल्याचं दिसत आहे. पोलीस आता आरोपींचा शोध घेत आहेत.
सांगलीच्या कृष्णानदीच्या काठावर एका तरुणाचा थरारक पाठलाग करून निर्घृणपणे खून केल्याची घटना घडली आहे. चेतन सुहास तोरणे,असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. चेतन तोरणे याचा गुंडांच्या टोळी सोबत काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता. याच वादातून सराईत गुन्हेगार टोळीने चेतन तोरणे याला कृष्णा नदीच्या आयर्विन पुलाजवळ गाठत सात ते आठ जणांनी थरारक पाठलाग करत कोयत्याने वार करून निर्घृण हत्या केली आहे. टोळी युद्धातून हा खून झाला असून हल्लेखोरांच्या मागावर पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत.