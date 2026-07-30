/तुकाराम मुंढेंचा भेसळखोरांना दणका, दूध संकलन घटलं पण सुरू झाला शुद्ध दुधाचा पुरवठा

भंडारा : भंडाऱ्यात दूध संकलन कमी झालंय, त्याच कारण, जनावरांनी दूध कमी दिलं हे नाहीय...तर प्रशासनाने दुधातील 'भेसळ' पकडलीय... त्यामुळे दूध कमी झालं असून आता १०० टक्के शुद्ध मिळतंय.... नक्की काय आहे पाहूया हा रिपोर्ट...
भंडारा जिल्ह्यात जून महिन्यात 2 लाख 24 हजार लिटर दूध गोळा झालं.... गेल्या वर्षापेक्षा हे संकलन 16 हजार लिटरने कमी आहे.... गेल्या तीन महिन्यांपासून दुधाचा आकडा सारखा कमी होतोय. ...त्यामुळे बाजारात दूध कमी पडतंय की काय? अशी भीती निर्माण झाली होती....पण, या घटीमागचं खरं कारण आता समोर आलंय. एकतर कडक उन्हाळ्यामुळे जनावरांचं दूध नैसर्गिकरित्या थोडं कमी झालं..... पण दुसरं मोठं कारण म्हणजे, प्रशासनाने भेसळखोरांवर केलेली कडक कारवाई.. आतापर्यंत दुधाचे कॅन्स भरण्यासाठी जी पाण्याची किंवा इतर पदार्थांची 'भेसळ' केली जायची, ती आता कडक तपासणीमुळे बंद झालीय....
तुकाराम मुंढे यांनी अन्न औषध प्रशासनाचा कारभार सांभाळताच भेसळखोरांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. एकीकडे दूध संकलनात घट झाली असली, तरी भेसळमुक्त आणि दर्जेदार दूध ग्राहकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी प्रशासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे संकलन कमी झाले असले तरी गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे..
अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात धडक कारवाई करत अनेक ठिकाणी धाडी टाकत भेसळ खोरांना चांगलाच दणका दिला आहे. त्यामुळे अनेक भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. अनेकांनी भेसळीचा धंदाच सोडला आहे. त्यामुळे नागरिकामध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या भेसळखोरांना तुकाराम मुंढे या नावाची खूप धास्ती बसली आहे. काही करण्यापूर्वी आपण अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या रडारवर येणार नाही ना याची खात्री आता प्रत्येक जण करत आहेत. दूध संकलन करणाऱ्या संस्था खूपच खबरदारीचे पाऊले उचलत आहेत. सध्या हॉटेल व्यवसायिकही खूप जपून आपले पदार्थ तयार करण्यावर भर देत आहेत. चिकन लॉली पॉपसाठी वापरण्यात येणारा कलर वापरण्यास बंदी घालण्यात आल्याने आता लॉलीपॉप फिक्कट रंगाचे दिसू लागले आहेत.