/साहेब येणार आहेत..., तुकाराम मुंढेंच्या नावानेच महाराष्ट्रात लॉकडाऊनसारखं चित्र, दुकानं - टपरीसह सर्वच बाजारापेठा बंद

Tukaram Mundhe : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे जे काही राज्यात कारवाईचा धडाका लावला आहे, त्यानंतर त्यांचं नाव घेतलं तरी दुकानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. तुकाराम मुंढे येणार हे या भीतीपोटी महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये लॉकडाऊनसारखं चित्र दिसतंय. अन्न व औषध विभागाच्या कारवाईचा मोठा धसका दुकानदारांनी घेतला असल्याने अकोला ते अकोला ते अकोट काय नांदेडमधील बाजारापेठ्यांमध्ये शुकशुकाट पाहिला मिळतोय. वाशिममच्या कारंजात धाडीच्या भीतीने बाजारपेठमध्ये अघोषित आणि स्वत:हून शटर डाऊन पाळण्यात येतोय. धक्कादायक म्हणजे साहेब येणार या भीतीने ग्राहकांना बाहेर काढत दुकानदारांनी दुकान बंद केली आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या संभाव्य कारवाईच्या चर्चेमुळे वाशिम जिल्ह्यातील अनेक पानटपऱ्या आणि व्यावसायिक आस्थापना व्यापाऱ्यांनी बंद केलेत. मात्र या घडामोडींमुळे भेसळयुक्त पदार्थांच्या विक्रीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. प्रशासनाने नियमित तपासण्या करून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी,अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येतेय.
दरम्यान तर व्यावसायिकांनी घाबरून न जाण्याचं आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांना केलंय...तुम्ही चांगले अन्नपदार्थ ग्राहकांना पुरवत असाल तर घाबरून जाण्याचं काहीच कारण नसल्याचं सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी म्हटलंय..
अन्न व औषध प्रशासनाने आता ग्रामीण भागाकडेही आपला मोर्चा वळवला असून अकोला जिल्ह्यातील चोहट्टा बाजार परिसरात मोठी कारवाई केली आहे. परिसरातील प्रसिद्ध दूध डेरी तसेच विविध खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या दुकानांवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने धाडी टाकल्या. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी दूध व इतर खाद्यपदार्थांचे नमुने संकलित करून प्रयोगशाळा तपासणीसाठी पाठवले आहेत. नमुन्यांच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अन्नाची गुणवत्ता व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अशा तपासणी मोहिमा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नांदेड शहरातील प्रसिद्ध तोषनिवाल मेडिकलने मुदत संपलेल्या गोळ्या एका ग्राहकाला दिल्या. घरी गेल्यावर ही बाब कळाल्यावर ग्राहकाने थेट तुकाराम मुंडे यांना मेल केला आणि तात्काळ मेल ची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने मेडिकल वर तपासणी केली. हनुमंत वनाळेकर यांनी आपल्या वयोवृद्ध वडिलांसाठी मधुमेहाच्या गोळ्या तोषनिवाल मेडिकल मधून घेतल्या होत्या. पण या गोळ्यांची एक्सपायरी डेट संपल्याचे त्यांच्या मुलीला लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना तक्रारीचा मेल केला. सध्या गतिमान कारभार करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाने मेडिकलवर तपासणी केली. विशेष म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा त्या ग्राहकाला त्याच गोळ्यांची मागणी करायला लावली आणि मेडिकल चालकाने पुन्हा मुदत संपलेल्या गोळ्या दिल्या. अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी पूर्ण केली असून मुदतबाह्य गोळ्या देणाऱ्या मेडिकल वर काय कारवाई होते हे पाहावे लागणार आहे