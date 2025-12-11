मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजचं ठिबक सिंचन झालं का? ठाकरेंचा सरकारला सवाल

Uddhav Thackeray : सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे आणि ते आज उद्या संपणार आहे. साधारणता विधिमंडळाचे अधिवेशन हे विदर्भासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी घेतले जाते. सोमवारपासून हे अधिवेशन सुरु झालं. आता ते काही दिवसांमध्ये संपणार आहे. यामध्ये विदर्भासाठी अधिवेशनात नेमकं काय देण्यात आलं. हा सुद्धा एक विषय उपस्थित होत आहे. हे वर्ष खूप विचित्र गेलं. महाराष्ट्रावर कधी नाही ती आपत्ती ही अतिवृष्टीच्या रुपाने कोसळली.
मी स्वत: मराठवाड्यामध्ये फिरलो. विदर्भातील सर्व आमदार आणि शिवसैनिक देखील महाराष्ट्र भर फिरले. यावर्षी अतिवृष्टीने अनेक ठिकाणी हाहाकार माजवला. शेतकऱ्यांची घरे, विद्यार्थ्यांची पुस्तके आणि विशेष म्हणजे काही ठिकाणी तर शेतजमीन वाहून गेली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक रक्कम जाहीर केली. त्या पॅकेजचं पुढे काय झालं की त्या पॅकेजचं पण टिंबक सिंचन झालं हे अजून समजलेलं नाही.
अधिवेशनाची एक पद्धत आहे. सुरुवातीला पहिल्यांदा अर्थसंकल्प येतो. मग मागण्या येतात. मग पुरवण्या मागण्या येतात. 75000 कोटींच्या मागण्या. कुठून आणणार, कोणाला देणार, राज्यावर 9 लाख कोटींचं कर्ज आहे. असे अनेक प्रश्न मला उपस्थित करायचे आहेत.
देशाचे जे कृषीमंत्री आहेत. शिवराज सिंह त्यांना सांगितलं की महाराष्ट्राकडून आपत्ती व्यवस्थापनच्या मदतीसाठी कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यानंतर शेवटी शेवटी एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला. आम्हा जाणून घेयचं आहे की, हा प्रस्ताव नेमका काय आहे. त्यातून कोणाला मदत होणार आहे. जर त्यांनी राज्याच्या मदतीसाठी जर हा प्रस्ताव पाठवला असेल तर हे सरकार कशी मदत आणणार आहे. कारण हे डबल इंजिन सरकार आहे. त्यामुळे आता KYC यामध्ये ती सर्व मदत अडकली आहे.
शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे का? सध्या जे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे त्यामधून शेतकऱ्यांना प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजे. कारण अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या व्यथा, काही प्रश्ने मांडली जातात. पण तिथे फक्त वेळ मारून नेली जाते. हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.