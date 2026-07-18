'रामभक्त विरूद्ध राम मंदिर चोर असा लढा,तुम्ही कुणाच्या बाजूने?' नागपुरातून ठाकरेंचा सरसंघचालकांना प्रश्न!

नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या रामरक्षा आंदोलनात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर विविध मुद्द्यांवरून जोरदार टीका केली. या आंदोलनात आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, अनिल देसाई यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. आपल्या भाषणात ठाकरे यांनी हिंदुत्व, मंदिरांची सुरक्षा, राम मंदिर, शेतकरी, लाडकी बहीण योजना तसेच विदर्भाच्या राजकारणावर भाष्य केले.
उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच रामरक्षा आंदोलनासाठी उपस्थित सर्व ट्रस्टी, धर्मगुरू आणि भाविकांचे आभार मानले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की शिवसेनेचे हिंदुत्व हे श्रद्धेवर आधारित असून त्याचा राजकीय वापर करण्यावर त्यांचा विश्वास नाही. "मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव" अशा प्रकारचे हिंदुत्व आम्ही कधीच मानत नाही, असे ते म्हणाले.राम मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ यांसारख्या प्रमुख धार्मिक स्थळांवर झालेल्या चोरीच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी मंदिरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. मंदिरातील तिजोऱ्या फोडल्या जात असतील, तर हेच का कथित हिंदू राष्ट्र, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ठाकरे यांनी भाजपवर टीका करत "राम मंदिर कोणाच्या बापाची जहागीर नाही" असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. राम मंदिरासाठी सत्याग्रह करणाऱ्या रामभक्तांच्या त्यागामुळे हे मंदिर उभे राहिले असून त्याचे राजकारण करू नये, असे त्यांनी म्हटले.अयोध्येतील कथित जमीन घोटाळा, मंदिराशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आणि काही साधूंनी केलेल्या आरोपांचा उल्लेख करत त्यांनी मंदिरांचा वापर कमाईचे साधन म्हणून होत असल्याची टीका केली. आम्ही मंदिर लुटणाऱ्यांच्या विरोधात आहोत, रामभक्तांच्या विरोधात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाषणादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही प्रश्न विचारला. "तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहात, याचे उत्तर देशाला द्यावे," अशी मागणी त्यांनी केली.याचवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्यांनी उपरोधिक टीका केली. संजय राऊत यांनी "टेलिप्रॉम्प्टर ठेवायचा का?" अशी टिप्पणी केल्याचा उल्लेख करत त्यांनी फडणवीसांची खिल्ली उडवली. आमची टिंगल करण्याऐवजी मंदिरांमध्ये होत असलेल्या प्रकारांवर भूमिका घ्या, असे आव्हान त्यांनी दिले.
रामरक्षा आंदोलन हे केवळ नागपूरपुरते मर्यादित राहणार नसल्याचे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या आणि काशी येथेही महाआरती करण्याची घोषणा केली. गावागावात रामरक्षेचा लढा पोहोचवण्याचे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले.आजपासून रामरक्षा आपल्यालाच करायची आहे. मी ठिणगी टाकली आहे, आता तुम्ही वणवा पेटवा, अशा शब्दांत त्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनासाठी सर्वपक्षीयांना निमंत्रण दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या धोरणांवर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोप केला. तसेच लाडकी बहीण योजनेत तब्बल ९२ लाख महिलांना वगळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.सध्याच्या राज्यकर्त्यांइतके निष्क्रिय सरकार यापूर्वी पाहिले नसल्याचे सांगत त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. केवळ एसआयटी स्थापन करून प्रश्न सुटत नाहीत, तर प्रत्यक्ष कारवाई आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भाषणाच्या शेवटी उद्धव ठाकरे यांनी विदर्भाच्या राजकीय भूमिकेवर विशेष भर दिला. विदर्भाने आतापर्यंत भाजपला मोठा पाठिंबा दिला, मात्र आता जनतेने विचार करण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले.विदर्भाने पाठिंबा काढून घेतल्यास भाजपचा पराभव निश्चित होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला. "भाजपला त्यांची जागा दाखवून द्या" असे आवाहन करत त्यांनी आगामी काळात राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. दिल्लीला जाताना आम्ही रिकाम्या हाताने जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचे संकेत दिले.