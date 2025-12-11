भाजपचे वंदे मातरम् हे वन डे मातरम् आहे - उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप-शिंदे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत म्हटले आहे की, नागपूरमधील अधिवेशन केवळ औपचारिकता बनली आहे, तर विदर्भ आणि संपूर्ण राज्यासमोरील गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ते म्हणाले की, यावर्षीच्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांची जमीनही नष्ट झाली आहे. सरकारने पॅकेज जाहीर केले, परंतु मदत पॅकेजचा निकाल अद्याप अस्पष्ट आहे. राज्य सरकारने घाईघाईने केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे, परंतु प्रस्तावाचा आधार आणि मागितलेली रक्कम आपल्याला जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे.
विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यात झालेल्या विलंबावर टीका करताना ठाकरे म्हणाले, "सरकार विरोधी पक्षाला घाबरते का? विरोधी पक्षनेत्याची निवड अद्याप झालेली नाही. सरकार स्थानिक निवडणुकांमध्ये पूर्णपणे व्यस्त आहे; कोणालाही शेतकऱ्यांची काळजी नाही." मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत त्यांनी आरोप केला की मुख्यमंत्री आणि मंत्री भ्रष्टाचार लपवण्यात आणि एकमेकांना क्लीन चिट देण्यात व्यस्त आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत म्हटले की, "मला त्यांची कीव येते. तुम्ही कोण होता, तुम्ही काय झाला आहात? तुम्ही या सर्व भ्रष्ट लोकांना तुमच्या जवळ आणले आहे, तुम्ही त्यांना तुमच्या संरक्षणाखाली घेतले आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही."
हिंदुत्वावरील भाजप नेत्यांच्या विधानांना उत्तर देताना ठाकरे म्हणाले की त्यांना कोणाकडूनही हिंदुत्व शिकण्याची गरज नाही. अमित शहांवर हल्लाबोल करताना उद्धव म्हणाले की, त्यांच्या मंत्रिमंडळात गोमांस खाणारे मंत्री आहेत, म्हणून त्यांनी प्रथम आत्मपरीक्षण करावे. उद्धव म्हणाले, "साधूच्या हत्येत सहभागी असलेल्या व्यक्तीला भाजपमध्ये आणून तुम्ही हिंदुत्वाचे काय केले? माझ्या हिंदुत्वावर शंका घेण्यासाठी अमित शहा यांनी स्वतःचे हिंदुत्व तपासून घ्यावे आणि नंतर आरोप करावेत."
भाजपचे वंदे मातरम हे फक्त एका दिवसाचे मातरम आहे, एका दिवसासाठी, कारण त्यांना उर्वरित वेळी त्याची पर्वा नाही. वंदे मातरमवरील चर्चेचा उद्देश स्पष्ट करताना त्यांनी शंका व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मला वाटते की त्यांनी संघाचा पर्दाफाश करण्यासाठी वंदे मातरमवरील ही चर्चा सुरू केली आहे."
त्यांनी राज्य सरकारच्या "लाडली बहन" योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये कधी मिळतील असा प्रश्न विचारला. उद्धव ठाकरेंच्या या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय अनियमिततेचे गंभीर आरोप करण्यात आले, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.