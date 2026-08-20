'एक स्त्री म्हणून...', ठाकरेंच्या फायरब्रँड नेत्याकडून फडणवीसांचं जाहीर कौतुक, फेसबुक पोस्ट चर्चेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोविडच्या काळात पती गमावलेल्या एकलमातेचा ‘सोबत पालकत्व फाऊंडेशन’मार्फत पुनर्विवाह करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद दिले. यावेळी आमदार संजय भेंडे, नागपूरच्या महापौर निता ठाकरे, स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी-वाखरे, माजी आमदार संदीप जोशी, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या अयोध्या पोळ पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तुत्य उपक्रमाचं कौतुक केलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना काळात 'पालकत्व फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दत्तक घेतलेल्या 'प्रीती' या तरुणीचा पुनर्विवाह गुरुवारी पार पडला. प्रीती हिच्या पतीचा कोरोना काळात मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संकटकाळात आधार देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार संदीप जोशी यांनी तिचे पालकत्व स्वीकारले होते. केवळ प्रीतीच नाही, तर अशा प्रकारे कोरोना काळात पालक गमावलेल्या सुमारे 297 कुटुंबांना त्यांनी दत्तक घेतले होते. या विवाहासाठी मुख्यमंत्री स्वतः उपस्थित राहिले आणि त्यांनी वधुवरांना आशीर्वाद दिले.
अयोध्या पोळ पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचं कौतुक केलं आहे. पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "चांगल्या कामाचं कौतुकचं. अनेक विधवा मुलींचं पालकत्व स्वीकारलं आणि आज एका "विधवा" ताईचा "पुनर्विवाह" केला. एक स्त्री म्हणुन देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचे, उपक्रमाचे कौतुक आणि आभार देखील. अनेकदा स्त्रीला घरात, नोकरीच्या ठिकाणी, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात काम करताना त्रास होतो हे त्रिकालाबाधित सत्य पण "विधवा" व "ऐकल माता" यांना होणारा त्रास क्वचितच कोणी समजुन घेतं.. देवेंद्रजी आपल्या या स्तुत्य उपक्रमाबद्दल खुप खुप आभार व या अशाच समाजपयोगी उपक्रमास मनःपूर्वक शुभेच्छा".
"कोविडच्या काळात घरातील कर्ता पुरूष गमावल्याने अनेक महिलांचे भवितव्य अंधःकारमय झाले. त्यावेळी सिद्धीविनायक ट्रस्टच्या माध्यमातून जवळपास 293 परिवारांची नोंदणी झाली. यापैकी शंभर परिवारांचे पालकत्व मी स्वीकारले. कोविडपासून आजपर्यंत त्यांनी शिक्षण तसेच इतर गोष्टींकडे लक्ष दिले. आज त्यापैकी एका एकल मातेचा विवाह झाला आहे. पुढील काळात जवळपास 300 मुलींचा विवाह होईपर्यंत ही जबाबदारी आम्ही स्वीकारली आहे. आज प्रीतीच्या विवाहामुळे तिच्या जीवनात एक प्रकारचे स्थैर्य येत असल्याचे आत्मिक समाधान आहे. याचा एक वेगळाच आनंद आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी विवाह सोहळ्यानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
Remarriage of a single mother who lost her husband during the COVID-19 pandemic, with the support of 'Sobat Palakatva Foundation', in the presence of CM Devendra Fadnavis.— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 20, 2026
MLC Sanjay Bhende, Nagpur Mayor Nita Thakre, Standing Committee Chairperson Shivani Dani-Wakhare, former… pic.twitter.com/asfSLWQb8h
'सोबत पालकत्व फाउंडेशन' ही महाराष्ट्रातील नागपूर येथे स्थित एक नोंदणीकृत सामाजिक संस्था आहे. ही संस्था कोविड-19 महामारीच्या काळात अनाथ झालेली मुले आणि पती गमावलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी कार्यरत आहे.
अशा महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य आणणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पुनर्विवाहाच्या या उपक्रमाद्वारे, प्रतिकूल परिस्थितीतही आयुष्यात पुन्हा आनंद येऊ शकतो, हा संदेश संस्थेने दिला आहे.