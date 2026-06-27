'फडणवीसांसोबत उच्चस्तरीय चर्चा झाली, काही दिवसांतच...'; बहुचर्चित विमान प्रवासानंतर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई | कधीकाळी सत्तेत एकत्र काम करणारे उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस अर्थात राज्याचे आजी- माजी मुख्यमंत्री सध्या मात्र याच राजकीय वर्तुळात एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. पक्षफुटीचं राजकारण आणि तत्सम घटनांनी महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघालेलं असतानाच या दोन्ही नेत्यांनी नुकताच एकाच विमानं प्रवास केला. मुंबई ते नागपूर अशा या प्रवासाची माहिती समोर आली आणि अनेकांचं लक्ष या योगायोगवजा प्रवासाकडे वळलं. याच प्रवास आणि भेटीसंदर्भात यवतमाळमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली.
'फडणवीसांसोबत उच्चस्तरीय चर्चा झाली', असं उद्धव ठाकरे मिश्कीलपणे माध्यमांना म्हणाले. यावेळी खासदार अनिल देसाई आणि संजय राऊतही तिथं होते. सध्या बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघात ठाकरे पोहोचले असून, पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे पक्ष संघटना मजबूत करताना दिसत आहेत. तत्पूर्वी, 'फडणवीस आणि आमची उच्चस्तरीय चर्चा झाली आणि जे ठरलं आहे ते येत्या काळात कळेल', असंही ते म्हणाले. ज्यामुळं त्यांचं हे विधान येत्या काळात महत्त्वाचं ठरणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्यावर सुषमा अंधारे यांनी प्रतिक्रिया देताना, 'आम्ही आमच्या पक्षनेतृत्त्वाचा जितकं ओळखतो, त्यांचा जो मिश्किलपणा आहे आणि खुद्द फडणवीसांनी या भेटीवर ज्या मिश्किलतेनं उत्तर दिलं की आम्ही भेटलो हीच मोठी बातमी आहे, त्याच खेळकरपणे उद्धव ठाकरेंनी ही प्रतिक्रिया दिली असून, यातून वेगळे अर्थ काढले जाऊ नयेत', असं म्हटलं.
ऑपरेशन टायगरनंतरचा हा एकत्र विमान प्रवास हा निव्वळ योगायोग असून पंतप्रधानांनी इंधन बचतीचं आवाहन केल्यानंतर अनेक नेत्यांनी खासगी विमानानं प्रवास करणं टाळलं आहे. हासुद्धा त्याचाच एक भाग, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रवासादरम्यान नेत्यांची देहबोली अतिशय सहज दिसली यावरूनही अनेक चर्चा होत असल्या तरीही प्रवासादरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली ही बाब समोर आलेली नाही याचाच पुनरुच्चार त्यांनी केला. किंबहुना आपल्याकडे असणाऱ्या माहितीनुसार विमानात प्रवेश केल्यावर आपआपल्या आसनांवर बसल्यानंतर त्यांच्यामध्ये कोणती चर्चा झाली नाही आणि विमानतळावर उतरल्यानंतर हे दोन्ही नेते आपल्या मार्गांना निघून गेले असं अंधारेंनी सांगितलं.
दरम्यान, 'उद्धव ठाकरे प्रत्येक गोष्टीकडे विनोदानं बघतात, त्यामुळं त्यांची ही अवस्था झाली आहे' असा टोला भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी लगावला. महायुतीत कोणत्याही नव्या समीकरणाची अपेक्षा नसल्याचं स्पष्ट केलं. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही चर्चा झाल्याची बाब नाकारली होती त्यामुळं या चर्चांना वाव मिळू नये असंच त्यांनी स्पष्ट केलं.