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पुण्यातील भ्याड हल्ल्याचा फायदा विद्यानंद बापट यांनाच, नागपूरच्या माजी आमदारांनी सांगितलं लॉजिक

पुण्यातील गणेशोत्सवात DJ ला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ला हा अतिशय निंदनीय आहे. पुणे पोलिसांनी तातडीने हल्ला करणाऱ्यावर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी माजी महापौर संदीप जोशी यांनी केली आहे. 

Published: Sep 03, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:51 PM IST
पुण्यातील भ्याड हल्ल्याचा फायदा विद्यानंद बापट यांनाच, नागपूरच्या माजी आमदारांनी सांगितलं लॉजिक
Image Credit: sandeep joshi reaction on vidyanand bapat attack

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