/पुण्यातील भ्याड हल्ल्याचा फायदा विद्यानंद बापट यांनाच, नागपूरच्या माजी आमदारांनी सांगितलं लॉजिक

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असता राज्यात DJ च्या आवाजावरून राजकारण पटलं आहे. विद्यानंद बापट यांनी डिजेमुक्त आणि ध्वनीप्रदुषणमुक्त गणेशोत्सवाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. यानंतर आज पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला झाला. हा हल्ला अतिशय निंदनीय असून पुणे पोलिसांनी तातडीने हल्ला करणाऱ्यावर ठोस कारवाई करावी अशी मागणी माजी आमदार आणि नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशी यांनी केली आहे. पुण्यात विद्यानंद बापट यांनी DJ ला विरोध केल्यानंतर संदीप जोशी यांनीही नागपुरात डीजे विरोधात पाठिंबा दिला आहे.
दरम्यान, पुण्यात डीजेला केला जाणारा विरोध सर्वधर्मीय सण उत्सवांसाठी सारखेपणाने व्हायला हवा, डीजेला केला जाणारा विरोध सिलेक्टिव्ह असू शकत नाही असे सूचक वक्तव्य ही जोशी यांनी केलंय. बापट यांच्यावरील हल्ल्या नंतर डीजे विरोधातली मोहीम आणखी तीव्र होणार आहे.
आजवर डीजे विरोधात ठाम भूमिका न घेणारे आणि कुंपणावर बसलेले अनेक लोकं आता डीजेच्या विरोधात उघडपणे येतील असंही संदीप जोशी म्हणालेत.
दरम्यान, नागपुरात डीजे विरोधातली मोहीम तीव्रतेने चालवू. काहीही झाले तरी मी सुरक्षा घेणार नाही. ज्यांचा आमच्या भूमिकेशी मतांतर आहे त्यांनी येऊन आमच्याशी खुली चर्चा करावी असे आवाहन ही संदीप जोशी यांनी केले आहे. संदीप जोशी यांनी डीजे विरोधात सुरू केलेल्या ऑनलाईन मोहिमेत त्यांना अडीच हजार लोकांनी पाठिंबा एका दिवसात आल्याचेही सांगितले.
शिवाय पंधरा ते वीस गणेशमंडळांनी डीजे वापरणार नसल्याचही हमीपत्र दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.