Marathi News
  • Marathi News
  • नागपूर
  • भाजप देशभक्त असूच शकत नाही, विजय वडेट्टीवार यांची भाजपवर विखारी टीका

"भाजप देशभक्त असूच शकत नाही", विजय वडेट्टीवार यांची भाजपवर विखारी टीका

Mumbai Mahapalika Election 2026: नागपूर मनपाच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी भाजपवर जहरी टीका केलीय..भाजप देवाच्या नावाने मतं मागणारा भिकारी पक्ष असल्याचा घणाघात वडेट्टीवारांनी केलाय.त्यांच्या या टीकेला भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. काँग्रेसचं मतांसाठी लांगुलचालन करत असल्याचा पलटवार बावनकुळेंनी केलाय  

Updated: Jan 11, 2026, 08:52 PM IST
"भाजप देशभक्त असूच शकत नाही", विजय वडेट्टीवार यांची भाजपवर विखारी टीका

Vijay Wadettiwar Criticism Of BJP: राज्यात मनपा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलाय. मनपा निवडणुका शहरातील नागरिकांच्या समस्यांना धरून लढल्या जातात. मात्र जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देत सत्ताधारी-विरोधकांनी जाती-धर्माच्या मुद्द्यावर नेऊन ठेवलीय. नागपूरात प्रचारा दरम्यान विजय वडेट्टीवारांनी भाजपवर विखारी टीका केलीय. "भिकारी पोटासाठी रस्त्यावर भीक मागतो. भाजप मात्र रामाच्या नावाने मतांचं भीक मागत असल्याचा" हल्लाबोल केलाय. सोबतच यावेळी त्यांनी "भाजप देशभक्त असूच शकत नाही", असा घणाघातही केलाय. "महायुती सरकार म्हणजे लुटारूंची टोळी असून गरीब, दलित, ओबीसींशी यांचे काही देणेघेणे नाही" अशी टीका ही वडेट्टीवार यांनी प्रचार सभेत केली.

विजय वडेट्टीवारांनी केलेल्या टीकेला भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. "भाजप मतांच्या राजकारणासाठी कधीच जय श्रीराम म्हणत नाही. आमच्या रक्तातच प्रभू श्रीराम असल्याचं" चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटलंय. सोबतच काँग्रेसच मतांसाठी मुस्लीम समाजाचं लांगुलचालन करत असल्याचा पलटवार बावनकुळेंनी केलाय. नागपुरात प्रभू श्रीरामाच्या नावाने काँग्रेसने भाजपवर केलेल्या टीकेनंतर वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, नागपूरात झालेल्या प्रचारादरम्यान चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनतेला भाजपला मत देण्याचे आव्हान केले आहे. यावेळी त्यांनी "पंधरा तारखेला होणारे निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी आपल्या नातेवाईकांनी सर्वांना संपर्क करून 15 तारखेच्या निवडणुकीमध्ये आपण भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकी चिन्हावर बटन दाबून विजय करावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्या माध्यमातून विनंती पाठवलेली आहे नागपूरच्या विकासाकरिता चारी उमेदवारांना निवडून देण्याची विनंती केली आहे." असे म्हटले आहे. 

पुढे ते म्हणाले "या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून 1260 कोटी रुपयाचे अधिकार माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे या अधिकाराचा वापर करून मला नागपूर शहरात व जिल्हाच्या विकासाकरिता लागणाऱ्या 1260 कोटी रुपयांच्या 22 योजना नागपूरात अणण्या करिता ही निवडणूक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगामध्ये भारताचे स्थान मजबूत केलं. नितीन गडकरी हे देशातील पाच लोकांमध्ये जास्तीत जास्त विकास करण्यामध्ये नागपूरच्या युगपुरुष म्हणून काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विकसित महाराष्ट्रा करिता मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडला काय काय करावे लागेल महाराष्ट्र मजबूत करावा लागेल विकसित नागपूर साठी जन्माला येणारे बाळ या बाळांकरिता तेवीस वर्षांत करिता नागपूर सज्ज राहील या नागपूर शहराला विविध योजनेच्या माध्यमातून रस्ते वीज पाणी या महाराष्ट्रामध्ये व देशामध्ये क्रमांक एकच्या विकसित नागपूरच्या दृष्टिकोन देवेंद्र फडणवीस व नितीन गडकरी यांनी पाहिलेला आहे".

तसेच, "या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी बावीस कोटी रुपये दिले आहे. दहा महिलांचे एक बचत गट असे 200 महिला बचत गटांना एक लक्ष रूपाच्या चेक देऊन या सर्व महिलांना स्वयंरोजगाराकरिता प्रचंड मोठी सोय आपण करतो आहे. महानगरपालिकेच्या वतीने लखपती दीदीच्या माध्यमातून 50 हजार महिलांना लखपती दिली बनवण्याची योजना करतो आहे. या राज्याच्या महसूल मंत्री मला जबाबदारी मिळाली ऊर्जामंत्री होतो तेव्हा लोक शेडिंग मुक्त करण्याच्या काम आपण केलं. आता राजा व मंत्री म्हणून मला जबाबदारी आहे आपला प्रभागामध्ये जेवढे लोक 15/ 10/ 2024 च्या पूर्वी पूर्व नागपूर मध्ये राहतात त्या सर्व घरांच्या प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळेची आहे..कारण रजिस्ट्री पट्टेवाटप या सर्व बाबीच्या मंत्री मी आहे. 2029 मध्ये आम्ही मत मागायला येऊ तेव्हा तुम्हाला मत मागायची गरज पडणार आहे स्वतः तुम्ही कमळाला मत देणार एवढा चांगला आम्ही नागपूरच्या विचार केला आहे. पंधरा तारखेला कमळाच्या बटन दाबा आणि पुढचे पाच वर्ष इमानदारीने तुमचे काम करू आणि तुमच्या मताच्या कर्ज फेडू" असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. 

