'मला जाऊ दे,' हवाई दल अधिकाऱ्याच्या पत्नीचं जबरदस्ती धर्मांतर, लैंगिक अत्याचार; VIDEO त धक्कादायक सत्य कैद

Viral Video of Convesion: हवाई दलातील एका कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने तिच्या शाळेतील एका जुन्या वर्गमित्रावर आणि त्याच्या साथीदारांवर बलात्कार, ब्लॅकमेलिंग, जादूटोणा तसंच बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह दोघांना अटक केली आहे. दरम्यान धर्मांतराच्या प्रकरणात कथितरीत्या सहभागी असलेल्या एका मौलवीचा शोध घेण्यासाठी मध्य प्रदेशात एक पथक पाठवण्यात आलं आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं अयाज मदारे आणि त्याचा साथीदार अमीन शेख अशी आहेत.
एफआयआरनुसार, 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी एका हॉटेलमध्ये भेट झाली असता अयाजने 24 वर्षीय तरुणीच्या पेयात गुंगीचं औषध मिसळल्याचा आरोप आहे. जेव्हा ती शुद्धीत आली तेव्हा आरोपीने तिचे आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडीओ काढल्याचं लक्षात आलं. त्यानंतर, हे व्हिडिओ तिच्या पतीला पाठवण्याची आणि सोशल मीडियावर टाकण्याची धमकी देत त्याने तिला ब्लॅकमेल केलं. पीडितेने आरोप केला आहे की, तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. तसं तिच्याकडून सुमारे 4 लाख रुपये उकळण्यात आले.
या प्रकरणात व्हायरल व्हिडीओ एक महत्त्वाचा पुरावा ठरला. व्हिडीओत 24 वर्षीय तरुणी रडताना आणि आरोपी अयाजकडे आपल्याला सोडून देण्यासाठी गयावया करताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये पीडिता "छोडो मुझे" (मला सोडून द्या) असं म्हणत असल्याचं ऐकू येत आहे. यादरम्यान अयाज धार्मिक श्लोक म्हणत आणि तिच्यावर वारंवार फुंकर मारत तिचे हात बळजबरीने धरून ठेवतो. ती तरुणी स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्या तरुणीचा आरोप आहे की, त्यानंतर तिचं धर्मातर झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं आणि बलात्काराचा प्रयत्न करण्यात आला.
पीडितेने केलेल्या आरोपानुसार, अयाज प्लास्टिकच्या बाटलीतून द्रव आणायचा आणि तिच्यावर पिण्यासाठी जबरदस्ती करायचा. तो उर्दूमध्ये काहीतरी बोलायचा आणि तोंडावर फुंकर मारायचा. बलात्कार करण्याआधी तो तिला हे संमोहन आणि काळी जादू असल्याचं तो सांगायचा. व्हिडीओत कथितपणे काळी जादू आणि संमोहन दिसत आहे.
तक्रारीत नमूद करण्यात आल्यानुसार, 31 मे रोजी मदारे आणि त्याच्या साथीदाराने तरुणीला बळजबरीने कळमेश्वरला नेले. तिथे, तिसरा आरोपी, जो मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील तामिया गावातील हजरत मौलाना होता, त्याने धार्मिक विधी केले आणि धर्मांतरासाठी तिला 'कबूल है' म्हणण्यास भाग पाडलं. हे सर्व आपल्या इच्छेविरोधात करण्यात आल्याचा तरुणीचा आरोप आहे.
विधीनंतर, मौलानाने तिचं इस्लाममध्ये धर्मांतर झाल्याचं जाहीर केलं आणि अयाजसोबत तिचा 'निकाह' (विवाह) संपन्न झाल्याचीही घोषणा केली. तिला बळजबरीने मांस खाण्यास आणि 'कलमा' म्हणण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर, त्या गटाने तिला एका हॉटेलमध्ये नेले, जिथे अयाजने तिच्यावर पुन्हा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. आरोपी तिच्या घरी येऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करत राहिले, असाही आरोप तिने केला आहे.
पोलिसांनी बलात्कार, वारंवार होणारं लैंगिक शोषण, खंडणी, ब्लॅकमेलिंग आणि बळजबरीने धर्मांतर या आरोपांसह जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत कलमं लागू केली आहेत. धर्मांतर घडवून आणल्याचा आरोप असलेल्या मौलवीचा शोध घेण्यासाठी नागपूर पोलिसांचं एक पथक रवाना झालं आहे.
डीसीपी सुरेश रेड्डी यांनी सांगितलं आहे की, "आपल्या तक्रारीत महिलेने बलात्कार, खंडणी, धर्मांतर आणि जादूटोणा यासंदर्भात आरोप केले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जात आहे. हा पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या मौलवीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचे एक पथक दुसऱ्या राज्यात गेले आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे."