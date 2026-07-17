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वर्ध्यात घराच्या बाथरुममध्ये 12 वर्षीय मुलीला दगडाने ठेचून मारणारा आरोपी सापडला; पोलिसांचा संशय खरा ठरला

मिळालेल्या माहितीनुसार, नेहमीप्रमाणे ही मुलगी दुपारच्या सुमारास शाळेतून घरी आली आणि सायंकाळी तिचा मृतदेह आई-वडिलांना घरातील बाथरुममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:04 AM IST
वर्ध्यात घराच्या बाथरुममध्ये 12 वर्षीय मुलीला दगडाने ठेचून मारणारा आरोपी सापडला; पोलिसांचा संशय खरा ठरला
Image Credit: घरातच सापडलेला मुलीचा मृतदेह (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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वर्ध्यात घराच्या बाथरुममध्ये 12 वर्षीय मुलीला दगडाने ठेचून मारणारा आरोपी सापडला; पोलिसांचा संशय खरा ठरला
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