/वर्ध्यात घराच्या बाथरुममध्ये 12 वर्षीय मुलीला दगडाने ठेचून मारणारा आरोपी सापडला; पोलिसांचा संशय खरा ठरला

वर्ध्यातील 12 वर्षीय बालिकेच्या हत्याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव राहुल राजू मडावी असं असून तो 30 वर्षांचा आहे. आरोपी हा शेजारीच शेतात काम करणारा शेतमजूर असून संशयित म्हणून ताब्यात घेतलेल्या तिघांपैकीच एक आरोपी आहे. वर्ध्याचे पोलीस अधीक्षक सौरव कुमार अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
वर्ध्यातील अल्पवयीन मुलीची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली असून विवस्र अवस्थेत तिचा मृतदेह बाथरुममध्ये सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. या मुलीची हत्या करण्याआधी तिच्यावर अत्याचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. मयत मुलगी रोठा येथील रहिवाशी होती. एसआयटीच्या स्थापनेपासून या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून त्याअंतर्गतच संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलेलं. जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर यांच्या निर्देशानंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली.
एसआयटीमार्फत सर्व पुरावे, फॉरेन्सिक अहवाल, संशयितांची चौकशी करून तपास केला जाणार. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली एसआयटीकडून प्रकरणाचा सखोल तपास होणार. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके तैनात करण्यात आलेली. तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे आता तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांकडून आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली जात आहे.
पीडित मुलगी दुपारच्या सुमारास परिसरातच असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून आपल्या घरी आली. गावाजवळील शेतातच त्यांचे राहते घर आहे. दुपारच्या सुमारास घरी आलेल्या या मुलीचा मृतदेह संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास शेतात आढळून आला. विवस्त्र अवस्थेत मृतदेह सापडल्याने पीडितेवर अत्याचार केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. आधी मुलीवर अत्याचार करुन नंतर दगडाने ठेचून तिचा खून करण्यात आला असावा, असं प्राथमिक तपासानंतर सांगितलं जात आहे. शेतातच असलेल्या कोठारामध्ये तिचे कपडे फेकून देण्यात आले होते. तर, दुसऱ्या बाजूच्या खोलीतच विवस्त्र अवस्थेत मुलीचा मृतदेह सापडला होता. मुलीचे आई-वडिल घरी आल्यानंतर त्यांनी मुलीला या अवस्थेत पाहिल्याने त्यांच्या पायाखालची जमीनच हादरली. त्यांनी लगेचच पोलिसांत धाव घेतली. त्यामुळं हा प्रकार उघडकीस आला. पीडितेच्या आईने, 'घरी दोन ते तीन लोक नेहमी यायचे त्यांची माहिती पोलिसांना दिली आहे. माझ्या मुलीवर आधी अत्याचार झाला. ती बाथरुममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात पडून होती. नंतर तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली,' असा गंभीर आरोप केला आहे.
आरोपीला अटक करण्यात आल्यानंतर आता त्याने खरोखरच या मुलीवर अत्याचार केला होता का याचा तपास केला जात आहे. लवकरच यासंदर्भातील सविस्तर माहिती समोर येईल अशी अपेक्षा आरोपीची ओळख पटल्यानंतर व्यक्त केली जात आहे.