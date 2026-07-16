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महाराष्ट्र हादरला! 12 वर्षांच्या मुलीसोबत भयंकर घडलं, घरातील बाथरुममध्ये आढळला विवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह

वर्ध्यात 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. वर्ध्याच्या रोठा शिवारातील धक्कादायक घटना घडली असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:22 AM IST
महाराष्ट्र हादरला! 12 वर्षांच्या मुलीसोबत भयंकर घडलं, घरातील बाथरुममध्ये आढळला विवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह
Image Credit: Wardha News,Crime (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्र हादरला! 12 वर्षांच्या मुलीसोबत भयंकर घडलं, घरातील बाथरुममध्ये आढळला विवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह
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