/अमानुष मारहाण, बळजबरी गर्भपात, अखेर....; वर्ध्यात तरुणीसोबत घडला भयंकर प्रकार

वर्ध्याच्या हेलोडी गणेशपूर येथे नवविवाहितेच्या संशयास्पद मृत्यूने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. लग्नानंतर हुंड्यासाठी छळ, अमानुष मारहाण, बळजबरीने गर्भपात आणि अखेर गळफासाच्या अवस्थेत आढळलेली रोशनी यामुळं घरच्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मात्र तिच्या शरीरावरील जखमांच्या खुणा पाहून ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी पतीसह आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सहा आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
27 मार्च 2024 रोजी रोशनीचा विवाह मिलिटरीच्या एसएससीमध्ये कार्यरत असलेल्या विनोद मोहिते याच्याशी मोठ्या थाटामाटात झाला. सुखी संसाराची स्वप्ने उराशी बाळगून सासरी गेलेल्या रोशनीच्या आयुष्यात मात्र काही महिन्यांतच संकटांचा डोंगर कोसळल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हुंड्यासाठी सातत्याने छळ, मानसिक व शारीरिक अत्याचार, मारहाण आणि गर्भवती असताना तिच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने गर्भपात करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. त्यानंतर 10 ते 11 जुलैदरम्यान रोशनी घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळलीय.
रोशनीचा मृतदेह पाहिल्यानंतर कुटुंबीयांचा संशय अधिकच बळावला. रोशनीच्या अंगावर आणि पाठीवर पट्ट्याने मारल्यासारखे स्पष्ट वळ, तर हातावर ओरबडल्याच्या जखमा दिसत असल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे हा आत्महत्येचा प्रकार नसून आधी मारहाण करून तिचा खून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी पतीसह आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सहा आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय. या घटनेचा पुढील तपास सिदी रेल्वे पोलीस करत आहेत. तसंच, माझ्या लेकीला न्याय मिळावा तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी रोशनीच्या आईने केली आहे. तर, हुंड्याच्या हव्यासापोटी आणि सततच्या छळामुळेच आपल्या मुलीचा जीव गेला, असा गंभीर आरोप रोशनीच्या वडिलांनी केलाय
एकीकडे पोलीस तपास सुरू असताना दुसरीकडे आपल्या लेकीसाठी न्याय मागणाऱ्या कुटुंबीयांचा आक्रोश संपूर्ण वर्धा जिल्ह्याला हादरवून सोडलय. आता या प्रकरणात तपासातून नेमकं काय सत्य समोर येतं आणि दोषींवर किती कठोर कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.