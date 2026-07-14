Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नागपूर
  • /अमानुष मारहाण, बळजबरी गर्भपात, अखेर....; वर्ध्यात तरुणीसोबत घडला भयंकर प्रकार

अमानुष मारहाण, बळजबरी गर्भपात, अखेर....; वर्ध्यात तरुणीसोबत घडला भयंकर प्रकार

हुंड्याच्या हव्यासाने विवाहितेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या माहेरच्या मंडळींनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करुन सहा आरोपींना अटक केली आहे. मात्र या घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:07 AM IST
अमानुष मारहाण, बळजबरी गर्भपात, अखेर....; वर्ध्यात तरुणीसोबत घडला भयंकर प्रकार
Image Credit: wardha news in marathi woman dies after suffering from abortion and mental torture by husband

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अमानुष मारहाण, बळजबरी गर्भपात, अखेर....; वर्ध्यात तरुणीसोबत घडला भयंकर प्रकार
Wardha crime news2 min ago
2
Sourav Ganguli33 min ago
3
Law News39 min ago
4
maharashtra rain54 min ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago