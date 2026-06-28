महाराष्ट्रात पावसाचा मोठा इशारा, विदर्भ आणि कोकणात 'येलो-ऑरेंज' अलर्ट; पुढील 24 तास...

संपूर्ण महाराष्ट्राला मान्सूनने व्यापला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मंदावलेला पाऊस पुन्हा एकदा सक्रीय होणार आहे. जून महिना संपला असूनही पावसाने हवी तशी एन्ट्री मारलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. हवामान विभागाने राज्याला पावसाचा येलो अलर्ट जारी केला आहे. आज रविवारच्या दिवशी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेशमध्ये मान्सून चांगला सक्रीय झाला आहे. आज सकाळपासून मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 8 दिवसांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याचे संकेत आहेत. आज मुंबईसह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागाला हवामान विभागाने अलर्ट घोषित केलं आहे.
28/6, 2.45 am, rains over Mumbai... Moderate with thunder & lightning past 15 minutes..— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 27, 2026
Could continue for nex 1,2 hrs. @mybmc @RMC_Mumbai pic.twitter.com/KsAVtpR7V6
विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आज मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हवामान विभागाने या भागाला ऑरेज अलर्ट जारी करण्यात आला. तर विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्याला येलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
28 Jun, 2.45 am Thunderstorm and lightning over Mumbai & Raigad with moderate rains as, observed & seen from radar & satellite obs.— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 27, 2026
Take care please@RMC_Mumbai @SDMAMaharashtra pic.twitter.com/XPV24MFdeq
कोकण किनारपट्टीवर आज पावसाचा जोर असणार आहे. तर मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत वादळी पावसासह 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत हलका पाऊस असेल. तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात आज तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
येलो अलर्ट हा रायगड, रत्नागिरीला हवामान विभागाने दिला आहे. तर विजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट इशारा पालघर, ठाणे, मुंबई, नाशिक घाटमाथा, पुणे, अहिल्यानगर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हवामान विभागाने दिला आहे.