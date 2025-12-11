हिवाळी अधिवेशनात सरकारने विदर्भाला काय दिलं? उद्धव ठाकरेंचा सवाल

Uddhav Thackeray : राज्यात सध्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु असून हे अधिवेशन सध्या चर्चेत आलं आहे. अशातच आता उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारचे अधिवेशन सोमवारी सुरु झाले. मात्र, अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि व्यथा याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलं नाही. अशातच त्यांना काही दिवसांपासून सुरु झालेल्या या अधिवेशनात सरकारने विदर्भासाठी काय दिलं? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी थेट सरकारला विचारला आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले "हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी खूप विचित्र होतं कधी नव्हे ते या वर्षी अतिवृष्टीचं संकट महाराष्ट्रावर कोसळलं. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज असं गोंडस नाव देऊन भली मोठी रक्कम देण्याची घोषणा केली, पण त्या पेकॅजचं पुढे काय झालं की त्याचे पण ठिबक सिंचन झाले अशा शब्दात सरकारचे कान टोचले.
'घाई-घाई सरकारने प्रस्ताव मंजूर केला'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला नाही याचं भिंग कृषीमंत्री शिवराज चव्हाणांनीचं फोडलं. मग आता गेल्या आठवड्या महायुतीने घाई-घाईत केंद्रात पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला. तर आत्ता त्या प्रस्तावात काय आहे? किती रक्कम मंजुर होईल? सगळं जहीर करा. अशी थेट मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
यावेळी पावसामुळे तब्बल 7 ते 8 महिने शेतकरी त्रस्त होते. शेतकऱ्यांच्या पिकासहीत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांसाठी काही तरी उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे.