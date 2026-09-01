/दोन दिवस बॉयफ्रेंड सोबत घेऊन फिरला, बस स्टॉपवर सोडले आणि मृत्यू झाला; तरुणीच्या मृत्यूचे कारण जाणून पोलिस हादरले

गोंदिय न्यूज : गोंदियातून एक हृदय हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. साप चावल्याने त्रस्त असलेल्या आपल्या प्रेयसीला मदत करण्याऐवजी प्रियकराने तिला चक्क बसस्टॉपवर सोडून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वेळेत उपचार न मिळाल्याने अवघ्या 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, बदनामीच्या भीतीने प्रियकराने तिला रुग्णालयात न नेता बसस्टॉपवर सोडून पळ काढल्याचा आरोप आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील ही घटना मन सुन्न करणारी आहे. साप चावल्यानंतर मदतीची गरज असलेल्या प्रेयसीला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्याऐवजी प्रियकराने तिला बसस्टॉपवर सोडून दिल्याचा आरोप आहे. मृत तरुणी आणि तिचा प्रियकर हे दोघे सलग दोन दिवस सोबत होते. यानंतर दोघेही अदासी मार्गे जात असताना एका ठिकाणी लघुशंकेसाठी थांबले. याचवेळी तरुणीच्या पायाला साप चावला. साप चावल्यानंतर तरुणीची प्रकृती बिघडू लागली. मात्र, प्रियकराने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी तिला दुचाकीवरून पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. घरी लवकर पोहोचण्याच्या उद्देशाने तो तिला घेऊन निघाला.
मात्र, प्रवासादरम्यान अचानक तरुणीची प्रकृती आणखी खालावली. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतरही तिला रुग्णालयात नेण्याऐवजी प्रियकराने तांडा येथील बसस्टॉपवर तिला सोडल्याचा आरोप आहे. धक्कादायक म्हणजे, बदनामी होईल या भीतीने प्रियकराने हा निर्णय घेतल्याचे पोलिस तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे
बसस्टॉपवर तरुणीला सोडल्यानंतर प्रियकर तेथून निघून गेला. मात्र, वेळेत वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने तरुणीचा मृत्यू झाला..
या घटनेनंतर मृत तरुणीच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.. मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या वडिलांनी पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी मृत तरुणीच्या वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी प्रियकर जागेश्वर ऊर्फ सोनू हेमराज पटले (वय २९ वर्षे, रा. धामणगाव, तालुका आमगाव, जिल्हा गोंदिया) याला अटक केली आहे.
वडिलांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान प्रियकर जागेश्वर ऊर्फ सोनू हेमराज पटले याच्यावर पोलिसांनी कारवाई करत त्याला अटक केली. साप चावल्यानंतर प्रेयसीला वेळेत उपचार मिळवून देण्याऐवजी तिला बसस्टॉपवर सोडून दिल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.
या घटनेमागे नेमकी कोणती परिस्थिती होती, तरुणीला वेळेत उपचार का मिळाले नाहीत आणि या प्रकरणात आणखी कोणाची भूमिका आहे का, याचा तपास आता पोलिसांकडून सुरू आहे. साप चावल्यानंतर वेळेत उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, मदतीची गरज असलेल्या तरुणीला उपचारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने केवळ गोंदिया जिल्हाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजमन हादरले आहे.