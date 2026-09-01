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दोन दिवस बॉयफ्रेंड सोबत घेऊन फिरला, बस स्टॉपवर सोडले आणि मृत्यू झाला; तरुणीच्या मृत्यूचे कारण जाणून पोलिस हादरले

 प्रियकराने साप चावलेल्या प्रेयसीला बसस्टॉपवर सोडले.  वेळेत उपचार न मिळाल्याने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू बदनामीच्या भीतीने प्रियकराने काढला पळ. वडिलांच्या तक्रारीनंतर प्रियकराला पोलिसांनी अटक केली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 01, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:22 PM IST
दोन दिवस बॉयफ्रेंड सोबत घेऊन फिरला, बस स्टॉपवर सोडले आणि मृत्यू झाला; तरुणीच्या मृत्यूचे कारण जाणून पोलिस हादरले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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दोन दिवस बॉयफ्रेंड सोबत घेऊन फिरला, बस स्टॉपवर सोडले आणि मृत्यू झाला; तरुणीच्या मृत्यूचे कारण जाणून पोलिस हादरले
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