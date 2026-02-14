English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • नाशिक
  • महाराष्ट्रात 101,540,000,000 रुपयांचा सर्वात मोठा रेल्वे प्रोजेक्ट; कसारा मनमाड तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी

महाराष्ट्रात 101,540,000,000 रुपयांचा सर्वात मोठा रेल्वे प्रोजेक्ट; कसारा मनमाड तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी

मनमाड-कसारा तिस-या-चौथ्या मार्गिकेला मंजुरी मिळाली आहे,  10 हजार 154 कोटींचा हा प्रकल्प आहे.  131 किमीच्या मार्गात 5 बोगदे असणार आहेत.  

वनिता कांबळे | Updated: Feb 14, 2026, 04:59 PM IST
महाराष्ट्रात 101,540,000,000 रुपयांचा सर्वात मोठा रेल्वे प्रोजेक्ट; कसारा मनमाड तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी

Kasara Manmad Railway Project :  मनमाड-कसारा तिस-या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गिकेला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. 131 किमीचा हा प्रकल्प असून त्यासाठी 10 हजार 154 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात 28 किमी लांबीचे पाच बोगदे असतील. 24 किमी लांबीचा सर्वात लांब बोगदा याच मार्गावर असेल.
मंत्रिमंडळाने 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचे निर्णय घेतले. तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. कसारा मनमाड 143 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग. त्यात 28 किमी लांबीचे 5 बोगदे आहेत. 24 किमी लांबीचा सर्वात लांब बोगदा याच मार्गावर असेल.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रिमंडळाने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमधील 12 जिल्ह्यांमध्ये तीन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे सुमारे 389 किमीने वाढेल. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च 18,509 कोटी रुपये (अंदाजे) आहे आणि 2030-31 पर्यंत ते प्रकल्प पूर्ण होतील. या प्रकल्पांमुळे बांधकामादरम्यान सुमारे 265 लाख मानवी दिवसांसाठी थेट रोजगार निर्माण होईल. या उपक्रमामुळे प्रवासाची सोय सुधारेल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, तेल आयात कमी होईल आणि CO2 उत्सर्जन कमी होण्यास हातभार लागेल, ज्यामुळे शाश्वत आणि कार्यक्षम रेल्वे ऑपरेशन्सना पाठिंबा मिळेल.

कसारा - मनमाड तिसरी आणि चौथी लाईन यासह दिल्ली - अंबाला तिसरी आणि चौथी लाईन, बल्लारी - होसापेत तिसरी आणि चौथी लाईन यांना देखीस मंजुरी देण्यात आली.  वाढलेल्या लाईन क्षमतेमुळे गतिशीलता लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता सुधारेल. हे बहु-ट्रॅकिंग प्रस्ताव कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी सज्ज आहेत. हे प्रकल्प पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत जे या भागातील लोकांना या क्षेत्रातील व्यापक विकासाद्वारे "आत्मनिर्भर" बनवेल ज्यामुळे त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.

हे प्रकल्प एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांच्या सल्ल्याद्वारे बहु-मॉडेल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करून पंतप्रधान-गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनवर नियोजित आहेत. हे प्रकल्प लोक, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.
प्रस्तावित मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे97 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 3,902 गावांना रेल्वेने जोडणी दिली जाईल.

प्रस्तावित क्षमता वाढीमुळे भावली धरण, श्री घाटणदेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री माता वैष्णोदेवी कटरा/श्रीनगर आणि हंपी (युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ), बल्लारी किल्ला, दारोजी स्लॉथ बेअर अभयारण्य, तुंगभद्रा धरण, केंचनगुड्डा आणि विजया विठ्ठल मंदिर इत्यादी प्रमुख आकर्षणांसह देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वेने जोडले जाईल.
प्रस्तावित प्रकल्प कोळसा, पोलाद, लोहखनिज, सिमेंट, चुनखडी/बॉक्साइट, कंटेनर, अन्नधान्य, साखर, खते, पीओएल इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढीच्या कामांमुळे 96 एमटीपीए (प्रतिवर्षी दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात, तेल आयात (22 कोटी लिटर) कमी करण्यात आणि CO2 उत्सर्जन (111 कोटी किलो) कमी करण्यात मदत करेल जे 4 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Kasara Manmad Railway Project101540000000 rupees largest railway project in MaharashtraApproval for Kasara Manmad 3rd and 4th railway lineकसारा मनमाड रेल्वे

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात 101,540,000,000 रुपयांचा सर्वात मोठा रेल्वे...

नाशिक