/एकाचवेळी 14 अधिकाऱ्यांची नोकरी गेली; ST महामंडळात खळबळ; निलंबनाचे कारण जाणून शॉक व्हाल

MSRTC 14 officers suspended In Nahsik : महाराष्ट्र एसटी महामंडळातील 14 अधिकाऱ्यांची एकाचवेळी नोकरी गेली आहे. हे सर्व अधिकारी नाशिक विभागीय कार्यालयाचे आहेत. एस टी महामंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयात खळबळ माजली आहे. निलंबनाचे कारण जाणून सर्न कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
एस टी महामंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एकाच वेळी 11 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. क्लास वन चे 3 आणि क्लास टू च्या 8 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. दोन डेपो मॅनेजरसह 14 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
कामात हलगर्जीपणा आढळल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. 10 जून रोजी एसटी महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयातील दोन अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून करण्यात इन्स्पेक्शन आले होते. माहिती तंत्रज्ञानचे महाव्यवस्थापक आणि नियोजन अधिकारी या दोन सदस्यांच्या समितीने इन्स्पेक्शन केले होते.
इन्स्पेक्शन दरम्यान कामात हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्याने नाशिक विभागातील एसटी महामंडळाच्या कार्यालयातील विविध विभागात कार्यरत असणाऱ्या 14 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या वरिष्ठ स्तरावरून आलेली निलंबनाची ऑर्डर न स्वीकारल्यास पोस्टाद्वारे त्यांना निलंबनाची पत्र पाठवली जाणार आहे. कारवाईमुळे एसटी महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयातील कामकाजही ठप्प झाल्याची चर्चा आहे.
मुंबईच्या साकीनाका परिसरात 55 वर्षीय व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी 4 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. तसंच संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिलेत. प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून 7 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. मुंबई महापालिकेने 7 अधिका-यांवर कारवाई केली आहे. चेंबूर झाड कोसळल्याप्रकरणी 3 अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. मॅनहोल दुर्घटनेनंतर 4 अधिकारी निलंबित झाले आहेत. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण 7 अधिकारी निलंबित झाले आहेत.