'मी पैसे हारलोय...', 17 वर्षीय तरुणाचा VIDEO पाहून मित्रांनी घरी घेतली धाव; दरवाजा उघडल्यानंतर हादरले; बहिणीला म्हणाला 'आई-बाबांना एकटं...'

जळगावात 17 वर्षीय तरुणाने आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचलल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. जीवन संपवण्याआधी त्याने आपल्या बहिणीला शेवटचा मेसेज पाठवला होता. यामध्ये त्याने 'दीदी, रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा, प्लीज आई-बाबांना एकट्याला सोडू नको,' असं लिहिलं होंत. त्याचे हे शब्द अखेरचे ठरले. रक्षाबंधनासारख्या बहिण-भावाच्या सणाच्या दिवशीच त्याने आत्महत्या केल्याने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
रोहित साहेबराव धनगर अशी या तरुणाची ओळख पटली आहे. तो इयत्ता अकरावीत शिकत होता. रक्षाबंधनानिमित्त तो आपल्या वडिलांसोबत बहिणीकडे गेला होता. बहिणीसोबत रक्षाबंधन साजरा केल्यानंतर तो घरी परतला होता. घरी परतल्यानंतर, रोहितने इंस्टाग्रामवर बहिणीसोबतचा एक फोटो आणि त्यासोबत एक भावूक संदेश पोस्ट केला. या पोस्टमध्ये त्याने, "दीदी, सर्व गोष्टींची काळजी घे. आई-बाबांना एकटे सोडू नकोस. मी चाललोय," असं लिहिल्याची माहिती मिळत आहे.
प्राथमिक तपासात रोहितने आपल्या एका मित्राला व्हिडीओ मेसेज पाठवल्याचंही समजत आहे. यामध्ये त्याने आपला ऑनलाइन गेममध्ये पैसे हारल्याचं सांगितलं होतं. हा मेसेज पाहिल्यानंतर त्याच्या मित्र आणि इतरांनी त्याच्या घरी धाव घेतली होती. पण तोपर्यंत त्यांना उशीर झाला होता. कारण रोहितने गळफास घेत आयुष्य संपवलं होतं. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात नेले, तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
रोहितने एक 'स्टेटस' ठेवत आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यात लिहिले होते: "पुढच्या वेळी जेव्हा मी परत येईन, तेव्हा मी सर्वांचा लाडका बनेन. राहिलेले सर्व डाग मी पुसून टाकेन. कोणाचेही डोळे ओले होणार नाहीत आणि मी कोणाच्याही मनाला दुखावणार नाही". या प्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात एकाच कुटुंबातील चार जणांनी रेल्वेखाली झोकून देत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना 27 ऑगस्ट रोजी घडली. टाकरखेडा येथे पहाटे चार ते पाच वाजेच्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सुनील अमृत भिल, त्यांची पत्नी पार्वती सुनील भिल आणि त्यांची दोन मुले सनी व राज अशी मृतांची नावे आहेत. सनी हा इयत्ता दुसरीत शिकत होता, तर राज अंगणवाडीत जात होता. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. एकाच कुटुंबातील चार जणांच्या मृत्यूने अमळनेर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत असून, आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.