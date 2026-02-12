English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नाशिक जिल्ह्यात 622 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर?

नाशिक जिल्ह्यात 622 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज येणार आहे.   प्रशासक संकल्पना रद्द करत काळजी वाहू मुख्यमंत्री यांच्यासारखे काळजी वाहू सरपंच असे पद निर्माण करावे अशी मागणी केली जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 12, 2026, 12:07 AM IST
नाशिक जिल्ह्यात 622 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर?

विशाल मोरे मालेगाव, ( नाशिक )

Grampanchayat Nashik District :  येत्या 15 फेब्रुवारी पासून नाशिक जिल्ह्यातील 622 गावातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज येणार आहे. पेठ - सुरगाणा हे दोन तालुके वगळता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात प्रशासक राज येणार आहे. तेव्हा एका प्रशासकावर अंदाजे 15 ते 20 गावांच्या विकासाची जबाबदारी येणार असल्याची शक्यता असल्याने गावाचा विकास कसा साधला जाणार हा मोठा प्रश्न आहे. 

आधीच जिल्हा परिषद आणि 15 पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यात आता 622 ग्रामपंचायत निवडणुका या सहा महिन्यानंतर घेण्यात याव्या अशी मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचे डाबली गावाचे सरपंच यांनी सांगत आता माजी सरपंच यांना जनतेच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. 
एका पंचायत समितीला चार विस्तार अधिकारी असतात. एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे 20 ते 25 गाव असतात त्यामुळे ते कोणकोणत्या गावाकडे लक्ष देणार आहेत आणि एका सरपंचाकडे एक गाव असते. भविष्यात उन्हाळा, चारा, पाणी टंचाई आहे. तेव्हा ज्यावेळी विधानसभा बरखास्त होते तेव्हा राज्याचा कारभार बघण्यासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री हे काम बघतात तसेच प्रशासक ही संकल्पना रद्द करत सरपंच यांना देखील काळजीवाहू सरपंच म्हणून आदेश काढत निवडणुका होई पर्यंत कारभार बघू द्या अशी मागणी सचिन साळुंखे, नाळे येथील सरपंचांनी व्यक्त केली. 

गावांवर प्रशासक राज येणार मात्र याआधी जो विकास निधी मंजूर होता तो निधी बऱ्याच गावांवर अधिकारी नसल्यामुळे कामात घेता आला नाही. त्यातच निवडणुका लांबणीवर का टाकल्या याचे कारण शासनाने सांगावे. तेव्हा निवडणुका या प्रशासक राज लागल्यानंतर तत्काळ घ्याव्यात अशी मागणी सरपंच वीराने यांनी केली आहे. 

जिल्हा परिषद मार्फत पंचायत समिती कडून एक प्रस्ताव दाखल केला जाणार आहे. पंचायत समितीचे आरोग्य, शिक्षण असे विविध विस्तार अधिकारी आहेत त्यांची आम्ही प्रशासक म्हणून नेमणूक करणार आहोत. जास्तीत जास्त प्रशासक कसे नेमले जाणार याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत. तसेच अद्याप निवडणूक

आयोगाकडून वॉर्ड रचना, पुनर्निरीक्षण करणे या बाबत कुठलाच आदेश आला नसल्याचे गटविकास अधिकारी वेंदे यांनी सांगितले.  एकंदरीत सरपंचाकडून करण्यात आलेल्या काळजीवाहू सरपंच पदाची मागणी, तसेच लवकर ग्रामपंचायत निवडुकांचे कार्यक्रम घोषित करण्याची मागणी, प्रशासक ही संकल्पना रद्द करण्याची मागणी या सगळ्यांचा विचार आता सरकार कडून कसा करण्यात येईल हे बघणे महत्वाचे ठरेल.

नाशिक जिल्ह्यातील प्रशासक नियुक्त ग्रामपंचायती 

कळवण- 29 
येवला- 68 
इगतपुरी- 9
दिंडोरी- 30 
त्र्यंबकेश्वर- 3
सिन्नर- 100 
निफाड -65 
चांदवड- 53 
देवळा- 11
नांदगाव- 60
मालेगाव- 99 
नाशिक- 25 
एकूण- 622

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

