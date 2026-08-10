/महिन्याभरात नाशिकमध्ये 64 भूकंपाचे धक्के, आता तज्ज्ञांनी केला हादरवणारा दावा, पुढील दोन महिन्यामध्ये...

नाशिक शहर व जिल्ह्यांत सातत्याने भूकंपाचे धक्के बसत असल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या महिन्याभरापासून ते आत्तापर्यंत नाशिकमध्ये तब्बल 64 सौम्य धक्के जाणवले आहेत. इतकंच नव्हे तर भूकंपामुळं सह्याद्रीच्या डोंगररांगानाही तडे गेले असल्याचे समोर आले आहे. नाशिकमध्ये सातत्याने भूकंपाचे धक्के का जाणवताहेत व भूकंपाचे सावट पूर्णपणे कधी कमी होणार, याबाबत तज्ज्ञांनी माहिती दिली आहे.
नाशिकमधील भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत तज्ज्ञांनी मोठा दावा केला आहे. धक्क्यांचे संकट पूर्णपणे टळण्यासाठी आणखी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सौम्य धक्क्यांच्या समुहाची ही मालिका पृथ्वीकडून नैसर्गिकरित्या सुरू असून जमिनीखाली निर्माण झालेला दाब याद्वारे कमी होत असून यामुळं तीव्रतेचा धक्का बसण्याचा धोका आपोआप टळतो, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
गेल्या जुलैपासून नाशिकमध्ये 1.6 ते 4.3 रिश्टर स्केलचे 64 धक्के तर गेल्या 24 तासात तीन धक्के बसले आहेत. 4.3 रिश्टर स्केलच्या धक्क्यानंतर नाशिककरांमध्ये निर्माण झालेली भीती काहीशी कमी होण्याची शक्यता आहे. सौम्य धक्क्यांची ही मालिका साधारण दोन महिने सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र पुढील महिनाभर भूकंपाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
नाशिक शहराच्या जमिनीखाली 30 किमीची फॉल्टलाइन तयार झाली असल्याने गेल्या जुलैपासून परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. नाशिक जिल्ह्याच्या आदिवासी भागाच्या पट्ट्यात पूर्व ते पश्चिम अशा दिशांमध्ये 30 किमीचा एक फॉल्टलाइन निर्माण झालेली आहे. यामुळं जमिनीखालील दाब या सौम्य धक्क्यांच्या रुपाने बाहेर पडत आहेत. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, कळवण तालुक्यातीलल मागील काही दिवसांपासून भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली 5 किमी उथळ खोलीवर आढळून येत असून भूकंपाचे धक्केसुद्धा अधिक तीव्रतेचे जाणवत असल्याचं मत तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे.
पुन्हा भूकंपाचे धक्के जाणवल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तातडीने मोकळ्या जागेत जावे व सतर्क राहावे. सोशल मीडियावर अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये, केवळ प्रशासनाच्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.