Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /महिन्याभरात नाशिकमध्ये 64 भूकंपाचे धक्के, आता तज्ज्ञांनी केला हादरवणारा दावा, पुढील दोन महिन्यामध्ये...

महिन्याभरात नाशिकमध्ये 64 भूकंपाचे धक्के, आता तज्ज्ञांनी केला हादरवणारा दावा, पुढील दोन महिन्यामध्ये...

नाशिकमधील भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत तज्ज्ञांनी मोठा दावा केला आहे. गेल्या जुलैपासून नाशिकमध्ये भूकंपाचे 64 धक्के बसले आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:30 AM IST
महिन्याभरात नाशिकमध्ये 64 भूकंपाचे धक्के, आता तज्ज्ञांनी केला हादरवणारा दावा, पुढील दोन महिन्यामध्ये...
Image Credit: 64 earthquake tremors in Nashik within a month experts make a startling claim

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अजित आगरकरांच्या पदावरील धोका टळला? 'या' दिग्गज क्रिकेटरने सिलेक्टर बनण्यासाठी दिला नकार
2
3
4
5