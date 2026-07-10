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महाराष्ट्र हादरला! 9 व्या इयत्तेतल्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; संबंध ठेवणारा अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारा हा प्रकार घडला आहे नाशिकमधील एका आश्रम शाळेमध्ये... या प्रकारामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:50 AM IST
महाराष्ट्र हादरला! 9 व्या इयत्तेतल्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; संबंध ठेवणारा अल्पवयीन आरोपी ताब्यात
Image Credit: नाशिकमध्ये घडली ही धक्कादायक घटना (प्रातिनिधिक फोटो)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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