/महाराष्ट्र हादरला! 9 व्या इयत्तेतल्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; संबंध ठेवणारा अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

नाशिकच्या कळवण तालुक्यातील सप्तशृंगी गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या एका आश्रमशाळेत घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. इयत्ता नववीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक व काळजाचा थरका उडविणारी घटना समोर आली असून, या प्रकारामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या देखरेख व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित विद्यार्थिनीशी संबंध ठेवणारा आरोपी देखील अल्पवयीन व तिचाच नातेवाईक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याला बाल न्याय व्यवस्थेनुसार बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे. मात्र या दोघांची आदिवासी आश्रमात भेट कशी झाली? दोघांमधील संबंधांची कल्पना प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कशी आली नाही? मुलगी एवढ्या काळ गर्भवती असूनही तिच्याबद्दल कोणाला कसं समजलं नाही? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या आरोग्य तपासणीसाठी विविध सुविधा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, या आश्रमशाळेतील घटनेमुळे या यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, विद्यार्थिनी गर्भवती राहिल्याची बाब इतक्या उशिरा लक्षात आली कशी? विद्यार्थिनींच्या आरोग्य तपासणीची प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जात होती? तसेच संबंधित जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी होणार का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. तसेच विद्यार्थिनी गर्भवती राहिल्याची बाब कशी लक्षात आली नाही? विद्यार्थिनीची आरोग्य तपासणी प्रक्रिया कशी राबवली जात होती? जाबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का? अशा प्रश्नांची उत्तरंही या निमित्ताने शोधली जात आहेत.
पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. संबंधितांवर पोस्कोअंतर्गत कारवाई करत त्यांना बालसुधारणागृहात पाठवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती नाशिकच्या आदिवासी विकास भवनाचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी दिली आहे.
नाशिक जिल्हा रुग्णालयात एका बाळाला जन्म दिला आहे. गुन्हा दाखल झाला असला तरी अदिवासी विकास भवनाकडून अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांची अपेक्षा आहे. सर्व विद्यार्थिनी आश्रमगृहमध्ये राहतात. दर 15 दिवसांनी आरोग्य तपासणी केली जाते. ती होते की नाही यासंदर्भातील प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.